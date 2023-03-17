Сі Цзіньпін на запрошення путіна відвідає рф

володимир путін та Сі Цзіньпін

У росії офіційно підтвердили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїде до москви 20-22 березня. Візит відбудеться на запрошення володимира путіна.

Про це повідомили у пресслужбі кремля.

Візит Сі Цзіньпіна до росії

Там зазначили, що під час візити лідера КНР до москви "будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між росією та Китаєм",

"Заплановано також обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені. Відбудеться підписання низки важливих двосторонніх документів", — розповіли у кремлі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні.

Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.

Фото: пресслужба президента рф