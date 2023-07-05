Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине arrow

Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине

5 июля 2023 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Читайте также:

Предостережение Си Цзиньпина Путину

Издание отмечает, что это произошло в марте, когда глава КНР посещал Москву. Соответствующий пункт даже включен в так называемый "мирный план" именно по инициативе Си Цзиньпина.

Старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия нужно Китаю для восстановления испорченных связей с Европой.

Как отмечает FT, в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия против Украины. Но многие сторонники Киева сомневаются в преданности Пекина такому сдерживанию, учитывая "безграничное партнерство" Си с Путиным и так называемый "мирный план" Китая, в значительной степени совпадающий с позициями Москвы.

Напомним, недавно министерша финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также он будет заниматься вопросом связей между государствами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз