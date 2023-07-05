Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

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Издание отмечает, что это произошло в марте, когда глава КНР посещал Москву. Соответствующий пункт даже включен в так называемый "мирный план" именно по инициативе Си Цзиньпина.

Старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия нужно Китаю для восстановления испорченных связей с Европой.

Как отмечает FT, в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия против Украины. Но многие сторонники Киева сомневаются в преданности Пекина такому сдерживанию, учитывая "безграничное партнерство" Си с Путиным и так называемый "мирный план" Китая, в значительной степени совпадающий с позициями Москвы.

Напомним, недавно министерша финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также он будет заниматься вопросом связей между государствами.