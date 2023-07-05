Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від ядерного удару по Україні

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований від такої пропозиції КНР.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

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Видання зазначає, що це сталося в березні, коли глава КНР відвідував Москву. Відповідний пункт навіть включений у так званий "мирний план" саме за ініціативи Сі Цзіньпіна.

Старший радник китайського уряду заявив, що стримування Путіна від застосування ядерної зброї потрібне Китаю для відновлення зіпсованих зв'язків із Європою.

Як зазначає FT, у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї проти України. Але багато прихильників Києва сумніваються у відданості Пекіна такому стримуванню, враховуючи "безмежне партнерство" Сі з Путіним і так званий "мирний план" Китаю, який значною мірою збігається з позиціями Москви.

Нагадаємо, нещодавно міністерка фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну щодо санкцій в разі постачання зброї Росії. Також вона буде займатися питанням зв'язків між державами.