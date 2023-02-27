США, Германия и Польша могут провести совместные учения — для чего им это

Никаких других подробностей пока не разглашают

Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны россии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет DW.

Что известно о совместных учебах

Выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, Писториус сообщил, что обучение "рассматривается", не приведя никаких других подробностей.

По его словам, военные маневры в граничащей с Украиной стране послужили бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также и президенту россии владимиру путину.

"НАТО" далеко не так слаба, как долгое время считал путин. Альянс гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году, до вторжения российских войск в Украину", — сказал глава Минобороны ФРГ.

Писториус добавил, что "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства".

Напомним, москва и Минск в очередной раз продолжили совместные военные учения на территории Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, до 6 марта. Однако это не значит, что к 6 марта учения закончатся, ведь общее количество продолжений уже составляет 44 недели. Как известно, они продолжаются с апреля 2022 года.