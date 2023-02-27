США, Німеччина та Польща можуть провести спільні навчання — для чого їм це

Жодних інших подробиць поки не розголошують

Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише DW.

Що відомо про спільні навчання

Виступаючи в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD, Пісторіус повідомив, що наразі навчання "розглядаються", не навівши жодних інших подробиць.

За його словами, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також і президентові росії володимиру путіну.

"НАТО "далеко не таке слабка, як довгий час вважав путін. Альянс набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року, до вторгнення російських військ в Україну", — сказав глава Міноборони ФРН.

Пісторіус також додав, що "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання".

Нагадаємо, москва та Мінськ вчергове продовжили спільні військові навчання на території Білорусі. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня. Однак це не значить, що до 6 березня навчання закінчаться, адже загальна кількість продовжень вже складає 44 тижні. Як відомо, вони тривають з квітня 2022 року.