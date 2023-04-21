Симоньян поблагодарила Илона Маска за отмену метки в Twitte

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маска. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Об этом пишет в своем Twitter Маргарита Симоньян.

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"По-братски, Илон Маск, от души", — написала российская пропагандистка в своих соцсетях.

Российская пропагандистка прокомментировала отмену метки в Twitter. Фото: скриншот из соцсетей Маргариты Симоньян

В частности, такой меткой перестали сказываться Russia Today, ТАСС и "Вести". Также ее убрали с аккаунтов российских государственных учреждений, таких как МИД РФ и у заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева. Отметки исчезли в государственных иранских и китайских агентствах, а также в некоторых западных СМИ таких, как британская BBC и канадская CBC.



Кроме того, поиск Twitter снова стал показывать аккаунты российских государственных ведомств, ранее в нем не отображавшихся. В интервью BBC владелец платформы Илон Маск объяснил это тем, что хочет проводить "правдивую" и "объективную" политику.

Напомним, что в соцсети Twitter начали удалять старые верификационные галочки на аккаунтах публичных лиц. Они исчезли на страницах Папы Римского, Бейонсе, Билла Гейтса и Дональда Трампа.