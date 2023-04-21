Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Симоньян поблагодарила Илона Маска за отмену метки в Twitte arrow

Симоньян поблагодарила Илона Маска за отмену метки в Twitte

21 апреля 2023 23:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Симоньян поблагодарила Илона Маска за отмену метки в Twitte
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маска. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Об этом пишет в своем Twitter Маргарита Симоньян.

Читайте также:

Детали

"По-братски, Илон Маск, от души", — написала российская пропагандистка в своих соцсетях.

пропагандистка
Российская пропагандистка прокомментировала отмену метки в Twitter. Фото: скриншот из соцсетей Маргариты Симоньян

В частности, такой меткой перестали сказываться Russia Today, ТАСС и "Вести". Также ее убрали с аккаунтов российских государственных учреждений, таких как МИД РФ и у заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева. Отметки исчезли в государственных иранских и китайских агентствах, а также в некоторых западных СМИ таких, как британская BBC и канадская CBC.

Кроме того, поиск Twitter снова стал показывать аккаунты российских государственных ведомств, ранее в нем не отображавшихся. В интервью BBC владелец платформы Илон Маск объяснил это тем, что хочет проводить "правдивую" и "объективную" политику.

Напомним, что в соцсети Twitter начали удалять старые верификационные галочки на аккаунтах публичных лиц. Они исчезли на страницах Папы Римского, Бейонсе, Билла Гейтса и Дональда Трампа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас