Симоньян подякувала Ілону Маску за скасування мітки в Twitter

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".

Про це пише у своєму Twitter Маргарита Симоньян.

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"По-братськи, Ілон Маск, від душі", — написала російська пропагандистка у своїх соцмережах.

Російська пропагандистка прокоментувала скасування мітки в Twitter. Фото: скріншот з соцмереж Маргарити Симоньян

Зокрема такою міткою перестали позначатися Russia Today, ТАСС і "Вести". Також її прибрали з акаунтів російських державних установ, таких як МЗС РФ і в заступника секретаря радбезу Дмитра Медведєва. Позначки зникли в державних іранських і китайських агентствах, а також у деяких західних ЗМІ, таких як британська ВВС і канадська CBC.



Крім того, пошук Twitter знову став показувати акаунти російських державних відомств, які раніше в ньому не відображалися. В інтерв’ю ВВС власник платформи Ілон Маск пояснив це тим, що хоче проводити "правдиву" та "об'єктивну" політику.

Нагадаємо, що у соцмережі Twitter почали видаляти старі верифікаційні галочки на акаунтах публічних осіб. Вони зникли на сторінках Папи Римського, Бейонсе, Білла Гейтса і Дональда Трампа.