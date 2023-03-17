Сын Байдена подал в суд на мастерскую, где ремонтировали его ноутбук
Сын президента США Хантер Байден подал в суд против Джона Пола Майка Айзека. Мужчина является владельцем мастерской, где Байден ремонтировал свой ноутбук, материалы из которого попали в СМИ.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
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Так, в иске против Джона Пола Майка Айзека утверждается, что тот совершил правонарушения, получив доступ к персональным данным Хантера Байдена и распространив их.
Адвокаты Хантера Байдена требуют провести суд присяжных по нарушению законодательства штата Делавер, в том числе вмешательства в частную жизнь путем получения "частной и конфиденциальной информации и контента, в том числе чувствительных и частных фотографий и видео".
Однако интересно, что адвокаты не утверждают, что ноутбук, из которого были получены компрометирующие данные, действительно принадлежат Байдену. Иск касается только распространения информации.
Как известно, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена разразился во время президентской кампании в США в 2020 году.
Напомним, ранее мы писали, что YouTube разблокировал аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Он был заблокирован еще два года назад за подстрекательство к насилию.