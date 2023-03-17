Син Байдена подав до суду на майстерню, де ремонтували його ноутбук

Хантер Байден звинувачує власника майстерні в розповсюджені його приватних даних

Син президента США Хантер Байден подав до суду проти Джона Пола Майка Айзека. Чоловік є власником майстерні, де Байден ремонтував свій ноутбук, матеріали з якого потрапили до ЗМІ.

Про це пише агентство Bloomberg.

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Так, у позові проти Джона Пола Майка Айзека стверджується, що той вчинив правопорушення, отримавши доступ до персональних даних Хантера Байдена та розповсюдивши їх.

Адвокати Хантера Байдена вимагають провести суд присяжних щодо порушення законодавства штату Делавер, зокрема втручання в приватне життя шляхом отримання "приватної і конфіденційної інформації та контенту, зокрема чутливих і приватних фотографій і відео".

Однак цікаво те, що адвокати не стверджують, що ноутбук, з якого були отримані компрометуючі дані, справді належать Байдену. Позов стосується лише поширення інформації.

Як відомо, скандал довкола ноутбука Хантера Байдена спалахнув під час президентської кампанії у США 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube розблокував акаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Його було заблоковано ще два роки тому за підбурювання до насильства.