Артем Усс

Артем Усс, сын российского бизнесмена скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Его должны были перевести в США.

Об этом сообщает la Repubblica.

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Решение об экстрадиции мужчины недавно принял Апелляционный суд Милана по обвинению в нарушении эмбарго против Венесуэлы и банковском мошенничестве.

"Артем Усс, российский предприниматель и сын губернатора сибирского региона, был арестован 17 октября по международному ордеру на арест от судебных властей Нью-Йорка, скрылся из-под домашнего ареста после того, как сломал свой электронный браслет", — сообщает издание.

Усс, ожидая, чтобы обжаловать решение судей, скрылся из дома в районе Милана. Там он находился под домашним арестом. Бегство сына российского бизнесмена произошло во второй половине дня вчера, 22 марта.

Сейчас мужчину разыскивает полиция.

Отметим, что недавно апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию бизнесмена на основании спорных обвинений в контрабанде нефти из Венесуэлы в Китай и рф с уклонением от санкций и банковским мошенничеством. К тому же суд установил, что условия для экстрадиции отсутствуют по обвинениям в контрабанде военной техники из США в россию и в отмывании денег.

Напомним, прокуратура Соединенных штатов Америки предъявила обвинение пяти россиянам, среди которых оказался и сын губернатора-мультимиллионера Александра Усса. Их обвиняют в нарушении санкционных ограничений и не только.

Также мы писали, что Европейская комиссия работает над возможностью введения санкций против семей российских олигархов. Для этого требуется новый санкционный механизм.