Син бізнесмена рф, якого мали перевести до США, втік з-під домашнього арешту: деталі
Артем Усс, син російського бізнесмена втік з-під домашнього арешту в Італії. Його повинні були перевести до США.
Про це повідомляє la Repubblica.
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Деталі
Рішення про екстрадицію чоловіка нещодавно ухвалив Апеляційний суд Мілану за звинуваченням у порушенні ембарго проти Венесуели та банківському шахрайстві.
"Артем Усс, російський підприємець і син губернатора сибірського регіону, був заарештований 17 жовтня за міжнародним ордером на арешт від судової влади Нью-Йорка, втік з-під домашнього арешту після того, як зламав свій електронний браслет", — повідомляє видання.
Усс, чекаючи, щоб оскаржити рішення суддів, зник з будинку в районі Мілана. Там він перебував під домашнім арештом. Втеча сина російського бізнесмена відбулася у другій половині дня вчора, 22 березня.
Наразі чоловіка розшукує поліція.
Зазначимо, що нещодавно апеляційний суд Мілана схвалив екстрадицію бізнесмена на підставі спірних звинувачень у контрабанді нафти з Венесуели до Китаю та рф з ухиленням від санкцій та банківським шахрайством. До того ж суд встановив, що умови для екстрадиції відсутні за звинуваченнями в контрабанді військової техніки зі США до росії та у відмиванні грошей.
Нагадаємо, прокуратура Сполучених штатів Америки висунула обвинувачення п'ятьом росіянам, серед яких опинився й син губернатора-мультимільйонера Олександра Усса. Їх звинувачують у порушенні санкційних обмежень й не тільки.
Також ми писали, що Європейська комісія працює над можливістю запровадження санкцій проти сімей російських олігархів. Для цього потрібен новий санкційний механізм.