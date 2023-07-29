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Ситуация становится опасной: Польша заметила перемещение "вагнеровцев" на запад Беларуси

29 июля 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация становится опасной: Польша заметила перемещение "вагнеровцев" на запад Беларуси
Бойцы ЧВК "Вагнера" возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группировка ЧВК "Вагнер" двигается в направлении Сувалкского коридора. Он связывает Польшу с Балтийскими странами и одновременно разделяет Калининградскую область от Беларуси.

Об этом сообщил польский премьер-министра Матеуш Моравецкий, передает RMF FM.

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Моравецкий подчеркнул, что за последние два года Польша испытывала регулярное напряжение на своих границах. Только за текущий год было замечено более 16 000 попыток незаконного вторжения мигрантами, которых, по его мнению, привлекают Владимир Путин и Александр Лукашенко с целью "направить их в сторону Польши".

"Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси", — сказал Моравецкий.

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По словам лидера польского кабинета, это может быть частью комплексной стратегии воздействия на Польшу. Эти наемники, возможно, будут выдавать себя за белорусских пограничников или даже за мигрантов, чтобы внести нестабильность в Польшу и, возможно, даже попытаться проникнуть на ее территорию под видом беженцев, увеличивая риски для страны.

Напомним, что 29 июля, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на своем частном самолете прилетел в Мачулищи, это военный аэропорт возле Минска. Такой визит уже пятый с тех пор, как провалился его бунт в России.

 

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