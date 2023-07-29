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Ситуація стає небезпечною: Польща помітила переміщення "вагнерівців" на захід Білорусі

29 липня 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ситуація стає небезпечною: Польща помітила переміщення "вагнерівців" на захід Білорусі
Бійці ПВК "Вагнера" біля штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Угруповання ПВК "Вагнер" рухається у напрямку Сувальського коридору. Він пов'язує Польщу з Балтійськими країнами та одночасно відділяє Калінінградську область від Білорусі.

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає RMF FM.

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Моравецький підкреслив, що за останні два роки Польща зазнавала регулярної напруги на своїх кордонах. Лише за поточний рік було помічено понад 16 тисяч спроб незаконного вторгнення мігрантами, яких, на його думку, залучають Володимир Путін та Олександр Лукашенко з метою "направити їх у бік Польщі".

"Зараз ситуація стає ще небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили у бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", — сказав Моравецький.

Навіщо "вагнерівці" пересуваються на захід Білорусі

За словами лідера польського кабінету, це може бути частиною комплексної стратегії на Польщу. Ці найманці, можливо, видаватимуть себе за білоруських прикордонників або навіть за мігрантів, щоб внести нестабільність до Польщі й, можливо, навіть спробувати проникнути на її територію під виглядом біженців, збільшуючи ризики для країни.

Нагадаємо, що 29 липня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на своєму приватному літаку прилетів до Мачулищ, це військовий аеропорт біля Мінська. Такий візит уже п'ятий з того часу, як провалився його бунт у Росії.

 

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