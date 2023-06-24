Ситуация в РФ: Байден поговорил об этом с Шольцом, Макроном и Сунаком

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден обсудил с лидерами Германии, Великобритании и Франции ситуацию в России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Переговоры по ситуации в РФ

Президент США провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины", — говорится в сообщении.

При этом детали этого разговора не раскрываются.

Отметим, что российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь.

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.