Ситуація в РФ: Байден поговорив про це з Шольцом, Макроном і Сунаком

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американський президент Джо Байден обговорив з лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції ситуацію в Росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Президент США провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", — йдеться у повідомленні.

При цьому деталі цієї розмови не розкриваються.

Зауважимо, російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.