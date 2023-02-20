Воздушная тревога во время визита Байдена - реакция рф

Ведущая российского ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева

Ведущая российского ток-шоу “60 минут” Ольга Скабеева в эфире заявила, что по сведениям Миноборонф рф, военные не наносили воздушных ударов. Якобы Украина специально включила сигнал воздушной тревоги во время визита президента США Джо Байдена.

Об этом пишет Фокус.

Воздушная тревога в Киеве

"Воздушная тревога, надо понимать, обязательный атрибут любого высокопоставленного лидера в украинскую столицу, в том смысле, что включают всякий раз, когда кто-то приезжает. Байдену вот тоже включили", — сказала ведущая.

В то же время пропагандистка уточнила, что во время воздушной тревоги, рф не наносила воздушных ударов. При этом телеведущая до последнего не хотела признавать, что глава Белого дома посетил Киев, и сказала гостям студии, что на опубликованных кадрах из украинской столицы присутствует "седой человек", надевший костюм Байдена.

Взлет МиГ-31

В Беларуси был зафиксирован полет истребителя МиГ-31К, который вызвал тревогу в регионах Украины. Мониторинговые группы сообщили, что в 11:27 с аэродрома "Барановичи" был поднят в воздух истребитель сопровождения, а в 11:30 с "Мачулищ" взлетел МиГ-31К воздушно-космических сил рф. По данным белорусских наблюдателей, самолет летел не по стандартной траектории полетов, и активность МиГ-31К ПКС рф была зафиксирована над территорией Беларуси. Группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в связи с этим в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден посетили Свято-Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы у стены памяти погибших героев за Украину.