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Скабеева заявила, якобы Украина специально включила воздушную тревогу во время визита Байдена: подробности

20 февраля 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушная тревога во время визита Байдена - реакция рф
Ведущая российского ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ведущая российского ток-шоу “60 минут” Ольга Скабеева в эфире заявила, что по сведениям Миноборонф рф, военные не наносили воздушных ударов. Якобы Украина специально включила сигнал воздушной тревоги во время визита президента США Джо Байдена.

Об этом пишет Фокус.

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"Воздушная тревога, надо понимать, обязательный атрибут любого высокопоставленного лидера в украинскую столицу, в том смысле, что включают всякий раз, когда кто-то приезжает. Байдену вот тоже включили", — сказала ведущая.

В то же время пропагандистка уточнила, что во время воздушной тревоги, рф не наносила воздушных ударов. При этом телеведущая до последнего не хотела признавать, что глава Белого дома посетил Киев, и сказала гостям студии, что на опубликованных кадрах из украинской столицы присутствует "седой человек", надевший костюм Байдена.

Взлет МиГ-31

В Беларуси был зафиксирован полет истребителя МиГ-31К, который вызвал тревогу в регионах Украины. Мониторинговые группы сообщили, что в 11:27 с аэродрома "Барановичи" был поднят в воздух истребитель сопровождения, а в 11:30 с "Мачулищ" взлетел МиГ-31К воздушно-космических сил рф. По данным белорусских наблюдателей, самолет летел не по стандартной траектории полетов, и активность МиГ-31К ПКС рф была зафиксирована над территорией Беларуси. Группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в связи с этим в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден посетили Свято-Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы у стены памяти погибших героев за Украину.

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