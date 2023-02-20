Воздушная тревога во время визита Байдена - реакция рф

Скабеева заявила, якобы Украина специально включила воздушную тревогу во время визита Байдена: подробности
Ведущая российского ток-шоу “60 минут” Ольга Скабеева в эфире заявила, что по сведениям Миноборонф рф, военные не наносили воздушных ударов. Якобы Украина специально включила сигнал воздушной тревоги во время визита президента США Джо Байдена.
Об этом пишет Фокус.
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Воздушная тревога в Киеве
"Воздушная тревога, надо понимать, обязательный атрибут любого высокопоставленного лидера в украинскую столицу, в том смысле, что включают всякий раз, когда кто-то приезжает. Байдену вот тоже включили", — сказала ведущая.
В то же время пропагандистка уточнила, что во время воздушной тревоги, рф не наносила воздушных ударов. При этом телеведущая до последнего не хотела признавать, что глава Белого дома посетил Киев, и сказала гостям студии, что на опубликованных кадрах из украинской столицы присутствует "седой человек", надевший костюм Байдена.
Взлет МиГ-31
В Беларуси был зафиксирован полет истребителя МиГ-31К, который вызвал тревогу в регионах Украины. Мониторинговые группы сообщили, что в 11:27 с аэродрома "Барановичи" был поднят в воздух истребитель сопровождения, а в 11:30 с "Мачулищ" взлетел МиГ-31К воздушно-космических сил рф. По данным белорусских наблюдателей, самолет летел не по стандартной траектории полетов, и активность МиГ-31К ПКС рф была зафиксирована над территорией Беларуси. Группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в связи с этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден посетили Свято-Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы у стены памяти погибших героев за Украину.