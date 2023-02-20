Повітряна тривога під час візиту Байдена - реакція рф

Ведуча російського ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабеєва

Ведуча російського ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі заявила, що за даними Міноборони рф, військові не завдавали повітряних ударів. Начебто Україна спеціально включила сигнал повітряної тривоги під час візиту президента США Джо Байдена.

Про це пише Фокус.

Повітряна тривога у Києві

"Повітряна тривога, треба розуміти, обов'язковий атрибут будь-якого високопоставленого лідера в українську столицю, у тому сенсі, що включають щоразу, коли хтось приїжджає. Байдену ось також увімкнули", — сказала ведуча.

Водночас пропагандистка уточнила, що під час повітряної тривоги росія не завдавала повітряних ударів. При цьому телеведуча до останнього не хотіла визнавати, що глава Білого дому відвідав Київ, і сказала гостям студії, що на опублікованих кадрах з української столиці присутня "сива людина", що одягла костюм Байдена.

Злет МіГ-31

У Білорусі було зафіксовано політ винищувача МіГ-31К, який спричинив тривогу в регіонах України. Моніторингові групи повідомили, що об 11:27 з аеродрому "Барановичі" було піднято в повітря винищувач супроводу, а об 11:30 з "Мачулищ" злетів МіГ-31К повітряно-космічних сил рф. За даними білоруських спостерігачів, літак летів не стандартною траєкторією польотів, і активність МіГ-31К ПКС рф була зафіксована над територією Білорусі. Група "Білоруський Гаюн" повідомила, що у зв'язку з цим у Києві було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Вони поклали квіти біля стін пам'яті загиблих героїв за Україну.