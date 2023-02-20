Повітряна тривога під час візиту Байдена - реакція рф

Скабеєва заявила, нібито Україна спеціально включила повітряну тривогу під час візиту Байдена: подробиці
Ведуча російського ток-шоу "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі заявила, що за даними Міноборони рф, військові не завдавали повітряних ударів. Начебто Україна спеціально включила сигнал повітряної тривоги під час візиту президента США Джо Байдена.
Про це пише Фокус.
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Повітряна тривога у Києві
"Повітряна тривога, треба розуміти, обов'язковий атрибут будь-якого високопоставленого лідера в українську столицю, у тому сенсі, що включають щоразу, коли хтось приїжджає. Байдену ось також увімкнули", — сказала ведуча.
Водночас пропагандистка уточнила, що під час повітряної тривоги росія не завдавала повітряних ударів. При цьому телеведуча до останнього не хотіла визнавати, що глава Білого дому відвідав Київ, і сказала гостям студії, що на опублікованих кадрах з української столиці присутня "сива людина", що одягла костюм Байдена.
Злет МіГ-31
У Білорусі було зафіксовано політ винищувача МіГ-31К, який спричинив тривогу в регіонах України. Моніторингові групи повідомили, що об 11:27 з аеродрому "Барановичі" було піднято в повітря винищувач супроводу, а об 11:30 з "Мачулищ" злетів МіГ-31К повітряно-космічних сил рф. За даними білоруських спостерігачів, літак летів не стандартною траєкторією польотів, і активність МіГ-31К ПКС рф була зафіксована над територією Білорусі. Група "Білоруський Гаюн" повідомила, що у зв'язку з цим у Києві було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Вони поклали квіти біля стін пам'яті загиблих героїв за Україну.