Скандал в Израиле — министр предложил сбросить ядерную бомбу на Газу

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху. Фото: news.israelinfo.co.il

В центре скандала в Израиле оказался министр, ответственный за вопросы культурного наследия Амихай Элияху. Он заявил, что на Сектор Газа нужно сбросить ядерную бомбу, впрочем, власти страны резко осудили слова чиновника.

Об этом министр сообщил в рамках эфире на радиоканале "Коль бе-Рама".

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Громкое заявление министра про ядерную бомбу

Во время разговора министр заявил, что мирные жители в Газе отсутствуют и одним из вариантов действий могло бы стать применение ядерного оружия. Также он предложил напугать противника, отмечая, что смерть их не пугает.

Элияху также был категорически против оказания гуманитарной помощи Газе, утверждая, что жители этого региона должны сами искать пути решения своих проблем, даже если им придется уехать в Ирландию или пустыни. Он также задал риторический вопрос о ценности жизни похищенных израильтян по сравнению с жизнями солдат.

В своих высказываниях политик выразил мнение, что люди, машущие флагами Палестины или ХАМАС, не имеют права на существование.

Реакция СМИ и властей на слова министра о ядерной бомбе

Издание The Times of Israel указало, что Элияху не является частью оборонительного кабинета и не имеет влияния на стратегические военные решения, в частности против террористической группы ХАМАС.

Реакция Нетаньяху на ситуацию была быстрой и решительной, подчеркивая, что действия Израиля и его вооруженных сил соответствуют самым строгим моральным нормам и международному праву, целью которых является защита невиновных.

Лидер оппозиции Яир Лапид охарактеризовал замечания Элияху как шокирующие и безрассудные, подчеркивая их негативное воздействие на международный имидж Израиля, а также на семьи, чьи родные стали жертвами похищений со стороны ХАМАС.

Министр Ифат Шаша-Битон выступила с призывом уволить политика, который стал причиной скандала.

"Одно неразумное высказывание от министра подрывает многолетние усилия тысяч израильтян и евреев по всему миру по информационной поддержке страны. Это не проявление 'Еврейской силы' (Оцма Иегудит), это проявление явного безрассудства, идиотизма и угрозы безопасности государства Израиль", – резюмировала она комментарий Элияху.

В ответ на резкую критику чиновник из израильского кабинета попытался смягчить свои слова, заявив, что для любого человека, способного к логическому мышлению, очевидно, что упоминание о ядерном оружии носило метафорический характер.

Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.