Скандал в Ізраїлі – міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу

Міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху. Фото: news.israelinfo.co.il

У центрі скандалу в Ізраїлі опинився міністр, відповідальний за питання культурної спадщини Аміхай Еліяху. Він заявив, що на Сектор Гази потрібно скинути ядерну бомбу, втім, влада країни різко засудила слова чиновника.

Про це міністр повідомив у рамках ефіру на радіоканалі "Коль бе-Рама".

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Під час розмови міністр заявив, що мирних жителів у Газі немає й одним із варіантів дій могло б стати застосування ядерної зброї. Також він запропонував налякати супротивника, наголошуючи, що смерть їх не лякає.

Еліяху також був категорично проти надання гуманітарної допомоги Газі, стверджуючи, що жителі цього регіону мають самі шукати шляхи розв'язання своїх проблем, навіть якщо їм доведеться виїхати до Ірландії чи пустелі. Він також поставив риторичне питання щодо цінності життя викрадених ізраїльтян порівняно з життями солдатів.

У своїх висловлюваннях політик висловив думку, що люди, які махають прапорами Палестини чи ХАМАС, не мають права на існування.

Реакція ЗМІ та влади на слова міністра про ядерну бомбу

Видання The Times of Israel зауважило, що Еліяху не є частиною оборонного кабінету і не має впливу на стратегічні військові рішення, зокрема проти терористичної групи ХАМАС.

Реакція Нетаньяху на ситуацію була швидкою та рішучою, наголошуючи, що дії Ізраїлю та його збройних сил відповідають найсуворішим моральним нормам та міжнародному праву, метою яких є захист невинних.

Лідер опозиції Яїр Лапід схарактеризував зауваження Еліяху як шокуючі та безрозсудні, наголошуючи на їхньому негативному впливі на міжнародний імідж Ізраїлю, а також на родини, чиї рідні стали жертвами викрадень з боку ХАМАС.

Міністр Іфат Шаша-Бітон виступила із закликом звільнити політика, який спричинив скандал.

"Одне нерозумне висловлювання від міністра підриває багаторічні зусилля тисяч ізраїльтян і євреїв по всьому світу з інформаційної підтримки країни. Це не прояв 'Єврейської сили' (Оцма Єгудіт), це прояв явної нерозсудливості, ідіотизму та загрози безпеці держави Ізраїль", — Еліха.

У відповідь на різку критику чиновник з ізраїльського кабінету спробував пом'якшити свої слова, заявивши, що для будь-якої людини, здатної до логічного мислення, очевидно, що згадка про ядерну зброю мала метафоричний характер.

Нагадаємо, що президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Щобільше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.