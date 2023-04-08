Скандальные мемуары принца Гарри вымазали кровью и запустили в продажу: детали

Книга принца Гарри в крови. Фото: Sky News

Экземпляры мемуаров принца Гарри, вымазанные кровью афганцев, собираются поступить в продажу по пятизначной цене. Все средства, вырученные от продажи, будут переданы афганским благотворительным организациям.

Об этом пишет Sky News.

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Что известно

Известно, что художник Андрей Молодкин покрыл 25 копий книг принца Гарри Spare человеческой кровью, которые он выставит на продажу с 8 апреля в магазинах Виндзора.

Это произошло после того, как российский антивоенный художник спроектировал залитую кровью скульптуру на собор Святого Павла в Лондоне в знак протеста против замечаний герцога Сассекского о количестве его убийств в Афганистане.

Молодкин сказал, что часть крови, пожертвованной для создания картины, теперь была использована для создания его "альтернативных запасных" книг, которые можно будет купить со 2 мая — за четыре дня до коронации короля — за 10 000 долларов (8 000 фунтов стерлингов) каждая.

Художник говорит, что все деньги, вырученные от продаж, будут переданы афганским благотворительным организациям.

"Принц Гарри хвастается тем, что убивает талибов, будто они злодеи в видеоигре, "превращая" человеческую жизнь, а затем зарабатывая на жалкой истории, чтобы продавать книги о его употреблении наркотиков, сексуальных подвигах и убийственных завоеваниях", — сказал Молодкин в своем заявлении о своем последнем трюке под названием "Кровавые деньги".

Что известно о книге принца Гарри

Принц Гарри подвергся критике за то, что в своих мемуарах рассказал, что он убил 25 боевиков Талибана, когда служил в британской армии в Афганистане. Он писал, что это "не было число, которое доставило мне удовольствие... но это не было число, которое заставило меня испытывать стыд".

Также в книге говорится, что принц Гарри умолял своего отца не жениться повторно, что он принимал психоделические препараты — частично из-за приступов паники — и что у Мегана и Кэтрин были очень непростые отношения.

Главной темой книги является чувство нелестного горя Гарри из-за потери матери, принцессы Дианы, и он утверждает, что страдал от посттравматического стресса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в скандальных мемуарах Spare принц Гарри заявил, что его родили ради донорства органов старшему брату, следующему королю Великобритании, принцу Уильяму.

Также мы писали, что 39-летний двойник герцога Сассекского опасается за свою жизнь из-за угроз радикалов из Талибана.