Скандальные мемуары принца Гарри вымазали кровью и запустили в продажу: детали
Экземпляры мемуаров принца Гарри, вымазанные кровью афганцев, собираются поступить в продажу по пятизначной цене. Все средства, вырученные от продажи, будут переданы афганским благотворительным организациям.
Об этом пишет Sky News.
Что известно
Известно, что художник Андрей Молодкин покрыл 25 копий книг принца Гарри Spare человеческой кровью, которые он выставит на продажу с 8 апреля в магазинах Виндзора.
Это произошло после того, как российский антивоенный художник спроектировал залитую кровью скульптуру на собор Святого Павла в Лондоне в знак протеста против замечаний герцога Сассекского о количестве его убийств в Афганистане.
Молодкин сказал, что часть крови, пожертвованной для создания картины, теперь была использована для создания его "альтернативных запасных" книг, которые можно будет купить со 2 мая — за четыре дня до коронации короля — за 10 000 долларов (8 000 фунтов стерлингов) каждая.
Художник говорит, что все деньги, вырученные от продаж, будут переданы афганским благотворительным организациям.
"Принц Гарри хвастается тем, что убивает талибов, будто они злодеи в видеоигре, "превращая" человеческую жизнь, а затем зарабатывая на жалкой истории, чтобы продавать книги о его употреблении наркотиков, сексуальных подвигах и убийственных завоеваниях", — сказал Молодкин в своем заявлении о своем последнем трюке под названием "Кровавые деньги".
Что известно о книге принца Гарри
Принц Гарри подвергся критике за то, что в своих мемуарах рассказал, что он убил 25 боевиков Талибана, когда служил в британской армии в Афганистане. Он писал, что это "не было число, которое доставило мне удовольствие... но это не было число, которое заставило меня испытывать стыд".
Также в книге говорится, что принц Гарри умолял своего отца не жениться повторно, что он принимал психоделические препараты — частично из-за приступов паники — и что у Мегана и Кэтрин были очень непростые отношения.
Главной темой книги является чувство нелестного горя Гарри из-за потери матери, принцессы Дианы, и он утверждает, что страдал от посттравматического стресса.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в скандальных мемуарах Spare принц Гарри заявил, что его родили ради донорства органов старшему брату, следующему королю Великобритании, принцу Уильяму.
Также мы писали, что 39-летний двойник герцога Сассекского опасается за свою жизнь из-за угроз радикалов из Талибана.