Скандальні мемуари принца Гаррі вимазали кров'ю та запустили в продаж: деталі

Книга принца Гаррі в крові. Фото: Sky News

Примірники мемуарів принца Гаррі, вимазані кров'ю афганців, збираються надійти в продаж за п'ятизначною ціною. Всі кошти виручені від продажу, будуть передані афганським благодійним організаціям.

Про це пише Sky News.

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Що відомо

Відомо, що художник Андрій Молодкін покрив 25 копій книг принца Гаррі Spare людською кров'ю, які він виставить на продаж з 8 квітня у магазинах у Віндзорі.

Це сталося після того, як російський антивоєнний художник спроєктував скульптуру, залиту кров’ю, на собор Святого Павла в Лондоні на знак протесту проти зауважень герцога Сассекського про кількість його вбивств в Афганістані .

Молодкін сказав, що частина крові, пожертвуваної для створення картини, тепер була використана для створення його "альтернативних запасних" книг, які можна буде купити з 2 травня — за чотири дні до коронації короля — за 10 000 доларів (8 000 фунтів стерлінгів) кожна.

Художник каже, що всі гроші, виручені від продажу, будуть передані афганським благодійним організаціям.

"Принц Гаррі вихваляється тим, що вбиває талібів, ніби вони лиходії у відеогрі, "перетворюючи" людське життя, а потім заробляючи на жалюгідній історії, щоб продавати книги про його вживання наркотиків, сексуальні подвиги та вбивчі завоювання", — сказав Молодкін у своїй заяві про свій останній трюк під назвою "Криваві гроші".

Що відомо про книгу принца Гаррі

Принц Гаррі зазнав критики за те, що у своїх мемуарах розповів, що він убив 25 бойовиків Талібану, коли служив у британській армії в Афганістані. Він писав, що це "не було число, яке принесло мені задоволення... але це не було число, яке змусило мене відчувати сором".

Також у книзі йдеться, що принц Гаррі благав свого батька не одружуватися повторно, що він приймав психоделічні препарати — частково через напади паніки — і що Меган і Кетрін мали дуже непрості стосунки.

Головною темою книги є почуття невтішного горя Гаррі через втрату матері, принцеси Діани, і він стверджує, що страждав від "посттравматичного стресу".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у скандальних мемуарах Spare принц Гаррі заявив, що його народили заради донорства органів старшому братові, наступному королю Великої Британії, принцу Вільяму.

Також ми писали, що 39-річний двійник герцога Сассекського побоюється за своє життя через погрози радикалів з Талібану.