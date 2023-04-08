Скандальні мемуари принца Гаррі вимазали кров'ю та запустили в продаж: деталі
Примірники мемуарів принца Гаррі, вимазані кров'ю афганців, збираються надійти в продаж за п'ятизначною ціною. Всі кошти виручені від продажу, будуть передані афганським благодійним організаціям.
Про це пише Sky News.
Що відомо
Відомо, що художник Андрій Молодкін покрив 25 копій книг принца Гаррі Spare людською кров'ю, які він виставить на продаж з 8 квітня у магазинах у Віндзорі.
Це сталося після того, як російський антивоєнний художник спроєктував скульптуру, залиту кров’ю, на собор Святого Павла в Лондоні на знак протесту проти зауважень герцога Сассекського про кількість його вбивств в Афганістані .
Молодкін сказав, що частина крові, пожертвуваної для створення картини, тепер була використана для створення його "альтернативних запасних" книг, які можна буде купити з 2 травня — за чотири дні до коронації короля — за 10 000 доларів (8 000 фунтів стерлінгів) кожна.
Художник каже, що всі гроші, виручені від продажу, будуть передані афганським благодійним організаціям.
"Принц Гаррі вихваляється тим, що вбиває талібів, ніби вони лиходії у відеогрі, "перетворюючи" людське життя, а потім заробляючи на жалюгідній історії, щоб продавати книги про його вживання наркотиків, сексуальні подвиги та вбивчі завоювання", — сказав Молодкін у своїй заяві про свій останній трюк під назвою "Криваві гроші".
Що відомо про книгу принца Гаррі
Принц Гаррі зазнав критики за те, що у своїх мемуарах розповів, що він убив 25 бойовиків Талібану, коли служив у британській армії в Афганістані. Він писав, що це "не було число, яке принесло мені задоволення... але це не було число, яке змусило мене відчувати сором".
Також у книзі йдеться, що принц Гаррі благав свого батька не одружуватися повторно, що він приймав психоделічні препарати — частково через напади паніки — і що Меган і Кетрін мали дуже непрості стосунки.
Головною темою книги є почуття невтішного горя Гаррі через втрату матері, принцеси Діани, і він стверджує, що страждав від "посттравматичного стресу".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у скандальних мемуарах Spare принц Гаррі заявив, що його народили заради донорства органів старшому братові, наступному королю Великої Британії, принцу Вільяму.
Також ми писали, що 39-річний двійник герцога Сассекського побоюється за своє життя через погрози радикалів з Талібану.