Скандальный отчет Amnesty об украинских военных раскритиковали международные эксперты

Флаг Amnesty International. Фото: Amnesty International Ukraine

Мария Кагал Редактор международного отдела

Независимая экспертная комиссия проанализировала отчет Amnesty International (AI) по украинским военным и назвала его "недостаточно обоснованным". Речь идет об отчете, в котором AI обвинила украинских военных в том, что они несут ответственность за жертвы среди гражданских в результате борьбы с агрессором.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась в независимую экспертную комиссию с просьбой проанализировать ее скандальный доклад об украинских вооруженных силах после того, как этот отчет вызвал мировое возмущение.

Эксперты заявили, что выводы доклада "недостаточно обоснованы". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении издания отчета.

В августе прошлого года Amnesty International опубликовала анализ, в котором обвинила украинские силы в том, что они якобы подвергают опасности гражданское население, размещая военные базы в жилых районах населенных пунктов.

Этот отчет был подвергнут критике во всем мире. Тогда Amnesty International заказала независимую экспертизу отчета, выразив "глубокое сожаление" по поводу такой реакции.

В состав комиссии вошли эксперты из Оксфордского университета, Копенгагенского университета, Университета Бригама Янга, Университета Рединга и Женевского университета.

В частности, эксперты заявили, что корректно оценивать не только агрессора, но и соблюдение законов войны со стороны защищающегося. В то же время, комиссия единогласно согласилась, что ключевые выводы о нарушении Украиной международного права в отчете Amnesty International "недостаточно обоснованы" имеющимися доказательствами.

По словам источников, предварительная версия экспертного отчета была более жесткой, но позже комиссия изменила свою оценку с "необоснованной" на "недостаточно обоснованную".

Экспертная комиссия представила отчет Amnesty International в начале февраля, но руководство организации решило его не публиковать.

Напомним, для своего скандального отчета Amnesty использовала показания заключенных на оккупированных территориях, данных под очевидным давлением.

Также в сентябре 2022 года организация загремела в очередной скандал, изобразив на своих конвертах рисунок, на котором обнимаются россиянин с украинцем.