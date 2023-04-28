Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Скандальный отчет Amnesty об украинских военных раскритиковали международные эксперты arrow

Скандальный отчет Amnesty об украинских военных раскритиковали международные эксперты

28 апреля 2023 16:17
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Скандальный отчет Amnesty об украинских военных раскритиковали международные эксперты
Флаг Amnesty International. Фото: Amnesty International Ukraine
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Независимая экспертная комиссия проанализировала отчет Amnesty International (AI) по украинским военным и назвала его "недостаточно обоснованным". Речь идет об отчете, в котором AI обвинила украинских военных в том, что они несут ответственность за жертвы среди гражданских в результате борьбы с агрессором.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Читайте также:

Подробности

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась в независимую экспертную комиссию с просьбой проанализировать ее скандальный доклад об украинских вооруженных силах после того, как этот отчет вызвал мировое возмущение.

Эксперты заявили, что выводы доклада "недостаточно обоснованы". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении издания отчета.

В августе прошлого года Amnesty International опубликовала анализ, в котором обвинила украинские силы в том, что они якобы подвергают опасности гражданское население, размещая военные базы в жилых районах населенных пунктов.

Этот отчет был подвергнут критике во всем мире. Тогда Amnesty International заказала независимую экспертизу отчета, выразив "глубокое сожаление" по поводу такой реакции.

В состав комиссии вошли эксперты из Оксфордского университета, Копенгагенского университета, Университета Бригама Янга, Университета Рединга и Женевского университета.

В частности, эксперты заявили, что корректно оценивать не только агрессора, но и соблюдение законов войны со стороны защищающегося. В то же время, комиссия единогласно согласилась, что ключевые выводы о нарушении Украиной международного права в отчете Amnesty International "недостаточно обоснованы" имеющимися доказательствами.

По словам источников, предварительная версия экспертного отчета была более жесткой, но позже комиссия изменила свою оценку с "необоснованной" на "недостаточно обоснованную".

Экспертная комиссия представила отчет Amnesty International в начале февраля, но руководство организации решило его не публиковать.

Напомним, для своего скандального отчета Amnesty использовала показания заключенных на оккупированных территориях, данных под очевидным давлением. 

Также в сентябре 2022 года организация загремела в очередной скандал, изобразив на своих конвертах рисунок, на котором обнимаются россиянин с украинцем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас