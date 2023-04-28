Скандальний звіт Amnesty про українських війьськових розкритикували міжнародні експерти

Прапор Amnesty International. Фото: Amnesty International Ukraine

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Незалежна експертна комісія проаналізувала звіт Amnesty International (AI) щодо українських військових і назвала його "недостатньо обґрунтованим". Йдеться про звіт, у якому AI звинуватила українських військових у тому, що вони несуть відповідальність за жертви серед цивільних внаслідок боротьби з агресором.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Деталі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до незалежної експертної комісії з проханням проаналізувати її скандальну доповідь про українські збройні сили після того, як цей звіт викликав світове обурення.

Експерти заявили, що висновки доповіді "недостатньо обґрунтовані". Про це повідомляє The New York Times з посиланням на копію звіту, що є у розпорядженні видання.

Торік у серпні Amnesty International опублікувала аналіз, в якому звинуватила українські сили в тому, що вони нібито наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військові бази в житлових районах населених пунктів.

Цей звіт був розкритикований у всьому світі. Тоді Amnesty International замовила незалежну експертизу звіту, висловивши "глибокий жаль" з приводу такої реакції.

До складу комісії увійшли експерти з Оксфордського університету, Копенгагенського університету, Університету Бригама Янга, Університету Редінга та Женевського університету.

Зокрема, експерти заявили, що коректно оцінювати не лише агресора, але й дотримання законів війни з боку того, хто захищається. Водночас комісія одноголосно погодилася, що ключові висновки про порушення Україною міжнародного права у звіті Amnesty International "недостатньо обґрунтовані" наявними доказами.

За словами джерел, попередня версія експертного звіту була більш жорсткою, але пізніше комісія змінила свою оцінку з "необґрунтованої" на "недостатньо обґрунтовану".

Експертна комісія представила звіт Amnesty International на початку лютого, але керівництво організації вирішило його не публікувати.

Нагадаємо, для свого скандального звіту Amnesty використала свідчення ув'язнених на окупованих територіях під очевидним тиском.

Також у вересні 2022 організація загриміла у черговий скандал, зобразивши на своїх конвертах малюнок, на якому обіймаються росіянин з українцем.