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Клад за 500 тысяч евро: в Испании из желудка кашалота изъяли драгоценный предмет

7 июля 2023 17:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Испании нашли драгоценный камень в желудке кашалота – стоит 500 тысяч евро
Извлечение амбры из желудка большого кашалота в Испании. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Испании исследователи обнаружили в организме кашалота, который был уже неживой, поток очень редкого и ценного вещества — серой амбры. По словам биологов, эту амбру, которую обнаружили внутри животного, еще называют плавающим золотом или святым Граалем парфюмеров.

Об этом сообщает The Guardian.

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Председатель Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас Антонио Фернандес Родригес, который нашел это существо, решил его изучить. Ученый хочет узнать, почему морского животного, оказавшегося на берегу острова Ла-Пальма на Канарах, не стало.

Ученый достал из толстой кишки кашалота вещь, похожую на камень и по диаметру составлявшую 50-60 сантиметров. Позже он обнаружил, что камень, весящий 9,5 килограмма, является амброй. Известно, что такой кусок стоит около 500 тысяч евро.

Извлечение амбры из желудка большого кашалота в Испании.
Извлечение амбры из желудка большого кашалота в Испании. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Теперь Институт здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас хочет продать эту неожиданную находку. Причем, деньги от продажи этой находки исследователь хочет потратить на помощь людям, погибшим во время извержения вулкана на Ла-Пальме в 2021 году.

Что собой представляет амбра?

Стоит отметить, что серая амбра имеет древесный аромат и содержит в своем составе амбреин, то есть вещество, способное продлевать существование ароматов. Следовательно, этим можно объяснить популярность этого вещества среди людей, работающих парфюмерами.

Амбра, извлеченная из желудка большого кашалота в Испании
Амбра, извлеченная из желудка большого кашалота в Испании. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Эта амбра появляется в кишечнике кашалотов, причем только у одного из ста существ. Кашалоты питаются кальмарами и каракатицами, большинство из которых не способны перевариваться в желудке животного. Впоследствии моллюски накапливаются и в течение лет из этого получается амбра.

Обычно она выводится из организма естественным путем, но когда поток активизируется, кишечник разрывается и животное погибает.

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