В Іспанії знайшли коштовний камінь в шлунку кашалота – коштує 500 тисяч євро

Діставання амбри зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

В Іспанії дослідники виявили в організмі кашалота, який був уже неживий, потік дуже рідкісної та коштовної речовини — сірої амбри. За словами біологів, цю амбру, яку знайшли всередині тварини, ще називають плаваючим золотом або святим Граалем парфумерів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Голова Інституту здоров’я тварин та продовольчої безпеки Університету Лас-Пальмас Антоніо Фернандес Родрігес, який знайшов цю істоту, вирішив її вивчити. Вчений хоче дізнатися, чому морської тварини, яка опинилася на берегу острова Ла-Пальма на Канарах, не стало.

Вчений дістав із товстої кишки кашалоту річ, яка схожа була на камінь та за діаметром становила 50-60 сантиметрів. Пізніше він виявив, що камінь, який важить 9,5 кілограма, є амброю. Відомо, що такий шматок коштує близько 500 тисяч євро.

Діставання амбри зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Тепер Інститут здоров’я тварин та продовольчої безпеки Університету Лас-Пальмас хоче продати цю неочікувану знахідку. Причому гроші з продажу цієї знахідки дослідник хоче витратити на допомогу людям, які загинули під час виверження вулкану на Ла-Пальмі у 2021 році.

Що собою уявляє амбра?

Варто зазначити, що сіра амбра має деревний аромат та містить у своєму складі амбреїн, тобто речовину, яка здатна продовжувати існування ароматів. Отже, цим можна пояснити популярність цієї речовини серед людей, які працюють парфумерами.

Амбра, вилучена зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ця амбра з’являється в кишківнику кашалотів, причому лише в однієї зі ста істот. Кашалоти харчуються кальмарами та каракатицями, більшість з яких не здатні перетравлюватися в шлунку тварини. Згодом молюски накопичуються та протягом років з цього виходить амбра.

Зазвичай вона виводиться з організму природним шляхом, але коли потік активізується, кишечник розривається та тварина гине.

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