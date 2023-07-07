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Скарб за 500 тисяч євро: в Іспанії зі шлунка кашалота вилучили коштовний предмет

7 липня 2023 17:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Іспанії знайшли коштовний камінь в шлунку кашалота – коштує 500 тисяч євро
Діставання амбри зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Іспанії дослідники виявили в організмі кашалота, який був уже неживий, потік дуже рідкісної та коштовної речовини — сірої амбри. За словами біологів, цю амбру, яку знайшли всередині тварини, ще називають плаваючим золотом або святим Граалем парфумерів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Голова Інституту здоров’я тварин та продовольчої безпеки Університету Лас-Пальмас Антоніо Фернандес Родрігес, який знайшов цю істоту, вирішив її вивчити. Вчений хоче дізнатися, чому морської тварини, яка опинилася на берегу острова Ла-Пальма на Канарах, не стало.

Вчений дістав із товстої кишки кашалоту річ, яка схожа була на камінь та за діаметром становила 50-60 сантиметрів. Пізніше він виявив, що камінь, який важить 9,5 кілограма, є амброю. Відомо, що такий шматок коштує близько 500 тисяч євро.

Діставаня амбри зі шлунку великого кашалота в Іспанії
Діставання амбри зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Тепер Інститут здоров’я тварин та продовольчої безпеки Університету Лас-Пальмас хоче продати цю неочікувану знахідку. Причому гроші з продажу цієї знахідки дослідник хоче витратити на допомогу людям, які загинули під час виверження вулкану на Ла-Пальмі у 2021 році.

Що собою уявляє амбра?

Варто зазначити, що сіра амбра має деревний аромат та містить у своєму складі амбреїн, тобто речовину, яка здатна продовжувати існування ароматів. Отже, цим можна пояснити популярність цієї речовини серед людей, які працюють парфумерами.

Амбра, вилучена зі шлунку великого кашалота в Іспанії
Амбра, вилучена зі шлунку великого кашалота в Іспанії. Фото: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ця амбра з’являється в кишківнику кашалотів, причому лише в однієї зі ста істот. Кашалоти харчуються кальмарами та каракатицями, більшість з яких не здатні перетравлюватися в шлунку тварини. Згодом молюски накопичуються та протягом років з цього виходить амбра.

Зазвичай вона виводиться з організму природним шляхом, але коли потік активізується, кишечник розривається та тварина гине.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники виявили новий інопланетний світ, який має два Сонця.

Раніше ми розповідали про те, що вчені помітили великий об’єм води на поверхні Місяця.

Також ми повідомляли про те, що у Тибеті археологи виявили відбитки дитячих рук, які були залишені понад 200 тисяч років тому.

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