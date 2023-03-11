Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Сокровища Украины возвращаются на родину после попытки переправки через рф arrow

Сокровища Украины возвращаются на родину после попытки переправки через рф

11 марта 2023 13:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Старинные артефакты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Американские пограничники изъяли три древних меча и топор, датированный третьим тысячелетием до нашей эры, пытавшиеся быть переправленными через территорию россии в США. Эти артефакты принадлежали Украине и их вернули на родину.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Старинные артефакты

Стоимость этих артефактов в частной коллекции неизвестна, но они считаются бесценными для Украины, поскольку являются частью их культурного наследия. 

Стоимость таких предметов определяется по их уникальности и материалам, из которых они сделаны. Хотя предметы, такие как оружие и топор, могут иметь более низкую стоимость, их ценность для науки и культурного наследия трудно переоценить. 

Возвращение этих артефактов на их родину является важным шагом в сохранении культурного наследия Украины.

"Камень датируется примерно 3500 годом до нашей эры. Это очень старый камень. Мечи относятся к XI-XIII векам. Лицо, которое пыталось импортировать эти предметы, известно правительству как пытающееся делать это на регулярной основе", — говорят таможенники.

Сколько этих артефактов может стоить в частной коллекции, американские специалисты не берутся оценивать. 

"Мы можем спорить, какова их стоимость. На них нет цены. Они бесценны, потому что принадлежат украинским властям", — добавляют пограничники.

Напомним, в июле Киевская таможня разоблачила незаконную попытку вывоза за границу десяти старинных икон. Их пытались отправить в международные посылки в США и Болгарию.

Иконы пытались вывезти по поддельным выводам искусствоведческой экспертизы. А в декларации указали, что в посылках современные иконы и картины.

На самом деле в посылках были две старинных иконы "Богородица с младенцем", а также две иконы "Троица новозаветная" и по одной — "Успение Богородицы", "Богородица Владимирская", "Благовещение", "Спас Вседержитель", "Голова Иоанна Предтечи" и "Святой Юстиниан".

В начале января украинец пытался вывезти в Польшу шесть старинных икон и книгу, которые, вероятно, имеют культурную или историческую ценность. Поклажа была обнаружена во время осмотра пассажирского поезда в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Ягодин".

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:22 Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

15:19 ​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

14:59 ​​В аэропорту Кишинева задержали украинца с двумя незадекларированными дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 Немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне: подробности

Новина з фото

14:58 Искусственный интеллект изобразил украинские города в образе героев 17-19 веков

14:53 В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Новина з відео

15:22 Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

Новина з відео

15:16 В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

Новина з відео

15:10 Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Новина з відео

14:40 Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:35 Медведчук "всплыл" на росТВ с рассказами о своем задержании СБУ

Новина з відео

13:43 В Индонезии проснулся вулкан Мерапи: впечатляющие кадры

Новина з відео

12:39 Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 15:21

Антипремия "Золотая малина" объявила победителей, среди которых суперзвезды

None 11 Март 15:20

​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

None 11 Март 15:16

В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших

None 11 Март 14:53

Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB