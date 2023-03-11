Сокровища Украины возвращаются на родину после попытки переправки через рф

Старинные артефакты

Американские пограничники изъяли три древних меча и топор, датированный третьим тысячелетием до нашей эры, пытавшиеся быть переправленными через территорию россии в США. Эти артефакты принадлежали Украине и их вернули на родину.

Об этом пишет ТСН.

Старинные артефакты

Стоимость этих артефактов в частной коллекции неизвестна, но они считаются бесценными для Украины, поскольку являются частью их культурного наследия.

Стоимость таких предметов определяется по их уникальности и материалам, из которых они сделаны. Хотя предметы, такие как оружие и топор, могут иметь более низкую стоимость, их ценность для науки и культурного наследия трудно переоценить.

Возвращение этих артефактов на их родину является важным шагом в сохранении культурного наследия Украины.

"Камень датируется примерно 3500 годом до нашей эры. Это очень старый камень. Мечи относятся к XI-XIII векам. Лицо, которое пыталось импортировать эти предметы, известно правительству как пытающееся делать это на регулярной основе", — говорят таможенники.

Сколько этих артефактов может стоить в частной коллекции, американские специалисты не берутся оценивать.

"Мы можем спорить, какова их стоимость. На них нет цены. Они бесценны, потому что принадлежат украинским властям", — добавляют пограничники.

Напомним, в июле Киевская таможня разоблачила незаконную попытку вывоза за границу десяти старинных икон. Их пытались отправить в международные посылки в США и Болгарию.

Иконы пытались вывезти по поддельным выводам искусствоведческой экспертизы. А в декларации указали, что в посылках современные иконы и картины.

На самом деле в посылках были две старинных иконы "Богородица с младенцем", а также две иконы "Троица новозаветная" и по одной — "Успение Богородицы", "Богородица Владимирская", "Благовещение", "Спас Вседержитель", "Голова Иоанна Предтечи" и "Святой Юстиниан".

В начале января украинец пытался вывезти в Польшу шесть старинных икон и книгу, которые, вероятно, имеют культурную или историческую ценность. Поклажа была обнаружена во время осмотра пассажирского поезда в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Ягодин".