Скарби України повертаються на батьківщину після спроби переправлення через рф

Старовинні артефакти

Американські прикордонники вилучили три стародавні мечі і сокиру, датовану третім тисячоліттям до нашої ери, які намагалися бути переправленими через територію рф до США. Ці артефакти належали Україні та їх повернули на батьківщину.

Про це пише ТСН.

Старовинні артефакти

Вартість цих артефактів у приватній колекції невідома, але вони вважаються безцінними для України, оскільки є частиною їхньої культурної спадщини.

Вартість таких предметів визначається за їх унікальністю та матеріалами, з яких вони виготовлені. Хоча предмети, такі як зброя та сокира, можуть мати нижчу вартість, їхню цінність для науки та культурної спадщини важко переоцінити.

Повернення цих артефактів на їхню батьківщину є важливим кроком у збереженні культурної спадщини України.

"Камінь датується приблизно 3500 роком до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі належать до XI-XIII століть. Особа, яка намагалася імпортувати ці предмети, відома уряду як намагається робити це на регулярній основі", — кажуть митники.

Скільки цих артефактів може коштувати у приватній колекції, американські фахівці не беруться оцінювати.

"Ми можемо сперечатися, яка їхня вартість. На них немає ціни. Вони безцінні, бо належать українській владі", — додають прикордонники.

Нагадаємо, у липні Київська митниця викрила незаконну спробу вивезення за кордон десяти старовинних ікон. Їх намагалися відправити у міжнародні посилки до США та Болгарії.

Ікони намагалися вивезти з підроблених висновків мистецтвознавчої експертизи. А в декларації зазначили, що у посилках сучасні ікони та картини.

Насправді у посилках були дві старовинні ікони "Богородиця з немовлям", а також дві ікони "Трійця новозавітна" та по одній — "Успіння Богородиці", "Богородиця Володимирська", "Благовіщення", "Спас Вседержитель", "Голова Іоанна Предтечі та "Святий Юстиніан".

На початку січня українець намагався вивезти до Польщі шість старовинних ікон та книгу, які, ймовірно, мають культурну чи історичну цінність. Поклажу було виявлено під час огляду пасажирського поїзда у пункті пропуску для залізничного сполучення "Ягодин".