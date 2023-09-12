Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Сколько европейцев поддерживают предоставление помощи для Украины: опрос arrow

Сколько европейцев поддерживают предоставление помощи для Украины: опрос

12 сентября 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько европейцев поддерживают предоставление помощи для Украины: опрос
Люди в Париже. Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Европейском Союзе в основном поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине. Также люди "за" введение экономических санкций против России.

Об этом говорится в опросе Eurobarometer.

Читайте также:

Опрос европейцев о помощи Украине

Так, 86% опрошенных жителей ЕС поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны людям.

Еще 64% выступили "за" продолжение поддержки Украины как финансово, так и экономически.

Также 71% европейцев поддерживают введение экономических санкций против РФ.

К тому же находят поддержку такие меры среди опрошенных людей в ЕС:

  • 76% за принятие в ЕС украинцев, спасающихся от войны;
  • 66% за поддержку Украины на пути европейской интеграции;
  • 65% за поддержку интеграции Украины в единый рынок;
  • 57% опрошенных за финансирование закупок и поставку военной техники в Украину.

Опрос проводился в 27 странах — членах ЕС с 24 по 31 августа 2023 года. В нем приняли участие 26 514 граждан.

null
Опрос Eurobarometer. Фото: europa.eu

Напомним, украинцы уверены, что ВСУ деоккупируют всю территорию Украины, и не поддерживают идею переговоров с Россией. Такое мнение высказали более 85% опрошенных.

Также мы писали, что количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз