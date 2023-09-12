Сколько европейцев поддерживают предоставление помощи для Украины: опрос
В Европейском Союзе в основном поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине. Также люди "за" введение экономических санкций против России.
Об этом говорится в опросе Eurobarometer.
Опрос европейцев о помощи Украине
Так, 86% опрошенных жителей ЕС поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны людям.
Еще 64% выступили "за" продолжение поддержки Украины как финансово, так и экономически.
Также 71% европейцев поддерживают введение экономических санкций против РФ.
К тому же находят поддержку такие меры среди опрошенных людей в ЕС:
- 76% за принятие в ЕС украинцев, спасающихся от войны;
- 66% за поддержку Украины на пути европейской интеграции;
- 65% за поддержку интеграции Украины в единый рынок;
- 57% опрошенных за финансирование закупок и поставку военной техники в Украину.
Опрос проводился в 27 странах — членах ЕС с 24 по 31 августа 2023 года. В нем приняли участие 26 514 граждан.
Напомним, украинцы уверены, что ВСУ деоккупируют всю территорию Украины, и не поддерживают идею переговоров с Россией. Такое мнение высказали более 85% опрошенных.
Также мы писали, что количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.