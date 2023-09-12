Сколько европейцев поддерживают предоставление помощи для Украины: опрос

Люди в Париже. Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

В Европейском Союзе в основном поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине. Также люди "за" введение экономических санкций против России.

Об этом говорится в опросе Eurobarometer.

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Опрос европейцев о помощи Украине

Так, 86% опрошенных жителей ЕС поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны людям.

Еще 64% выступили "за" продолжение поддержки Украины как финансово, так и экономически.

Также 71% европейцев поддерживают введение экономических санкций против РФ.

К тому же находят поддержку такие меры среди опрошенных людей в ЕС:

76% за принятие в ЕС украинцев, спасающихся от войны;

66% за поддержку Украины на пути европейской интеграции;

65% за поддержку интеграции Украины в единый рынок;

57% опрошенных за финансирование закупок и поставку военной техники в Украину.

Опрос проводился в 27 странах — членах ЕС с 24 по 31 августа 2023 года. В нем приняли участие 26 514 граждан.

Опрос Eurobarometer. Фото: europa.eu

Напомним, украинцы уверены, что ВСУ деоккупируют всю территорию Украины, и не поддерживают идею переговоров с Россией. Такое мнение высказали более 85% опрошенных.

Также мы писали, что количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.