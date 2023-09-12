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Скільки європейців підтримують надання допомоги для України: опитування

12 вересня 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки європейців підтримують надання допомоги для України: опитування
Люди в Парижі. Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Європейському Союзі здебільшого підтримують надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні. Також люди "за" запровадження економічних санкцій проти Росії.

Про це йдеться в опитуванні Eurobarometer.

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Так, 86% опитаних мешканців ЄС підтримують надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни.

Ще 64% виступили "за" продовження підтримки України як фінансово, так й економічно.

Також 71% європейців підтримують запровадження економічних санкцій проти РФ.

До того ж знаходять підтримку такі заходи серед опитаних людей в ЄС:

  • 76% за прийняття у ЄС українців, які рятуються від війни;
  • 66% за підтримку України на шляху до європейської інтеграції;
  • 65% за підтримку інтеграції України в єдиний ринок; 
  • 57% опитаних за фінансування закупівель та постачання військової техніки в Україну. 

Опитування проводилося у 27 країнах — членах ЄС з 24 по 31 серпня 2023 року. В ньому взяли участь 26 514 громадян.

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Опитування Eurobarometer. Фото: europa.eu

Нагадаємо, українці впевнені, що ЗСУ деокупують всю територію України та не підтримують ідею переговорів із Росією. Таку думку висловили понад 85% опитаних.

Також ми писали, що кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.

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