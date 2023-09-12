Скільки європейців підтримують надання допомоги для України: опитування
У Європейському Союзі здебільшого підтримують надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні. Також люди "за" запровадження економічних санкцій проти Росії.
Про це йдеться в опитуванні Eurobarometer.
Опитування європейців щодо допомоги Україні
Так, 86% опитаних мешканців ЄС підтримують надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни.
Ще 64% виступили "за" продовження підтримки України як фінансово, так й економічно.
Також 71% європейців підтримують запровадження економічних санкцій проти РФ.
До того ж знаходять підтримку такі заходи серед опитаних людей в ЄС:
- 76% за прийняття у ЄС українців, які рятуються від війни;
- 66% за підтримку України на шляху до європейської інтеграції;
- 65% за підтримку інтеграції України в єдиний ринок;
- 57% опитаних за фінансування закупівель та постачання військової техніки в Україну.
Опитування проводилося у 27 країнах — членах ЄС з 24 по 31 серпня 2023 року. В ньому взяли участь 26 514 громадян.
Нагадаємо, українці впевнені, що ЗСУ деокупують всю територію України та не підтримують ідею переговорів із Росією. Таку думку висловили понад 85% опитаних.
Також ми писали, що кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.