Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Сколько стоит самое дорогое мороженое в мире и из чего его готовят (ВИДЕО) arrow

Сколько стоит самое дорогое мороженое в мире и из чего его готовят (ВИДЕО)

19 мая 2023 20:44
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Самое дорогое мороженое в мире стоит около 7000 долларов за порцию
Компоненты Бякуя. Фото: скриншот с видео
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Недавно японская компания по производству мороженного создала мороженое из самых дорогих в мире редких компонентов. Результат их стараний — мороженое Бякуя — стоит 6696 долларов за порцию. Благодаря безумной дороговизне блюдо уже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

О мороженом пять-семь порций которого можно превратить в квартиру в Киеве, написали Inforoom.

Читайте также:

Чтобы создать Бякуя, японская компания по производству мороженого искала редкие ингредиенты по всему миру. Главным ингредиентом стал белый трюфель, выращенный в Альбе, Италия по цене примерно 15192 долларов США за килограмм. Кроме того, рецепт включает творог Пармиджано Реджано, известный своим выразительным вкусом. Третьим из "золотых" компонентов стал осадок из саке, побочный продукт производства сакэ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Произведение искусства от известного шеф-повара

Стремясь создать уникальный вкус, японская компания пригласила к сотрудничеству Тадаеси Ямада, выдающегося шеф-повара известного ресторана в Осаке. Маэстро решил сочетать ароматы и вкусы как европейских, так и японских кулинарных традиций, что помогло создать единственный в своем роде продукт. Повару пришлось провести много кулинарных экспериментов, а в целом на работу было потрачено более 1,5 лет.

Напомним, недавно мы писали о том, что кофе существенно подорожал.

Может вас также заинтересует рецепт украинского блюда под названием "богатая каша"? Ингредиенты стоят совсем недорого!

Также мы писали о полезных свойствах клубники, ведь не все знают, что эта ягода чуть не лечит.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас