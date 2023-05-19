Самое дорогое мороженое в мире стоит около 7000 долларов за порцию

Компоненты Бякуя. Фото: скриншот с видео

Недавно японская компания по производству мороженного создала мороженое из самых дорогих в мире редких компонентов. Результат их стараний — мороженое Бякуя — стоит 6696 долларов за порцию. Благодаря безумной дороговизне блюдо уже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

О мороженом пять-семь порций которого можно превратить в квартиру в Киеве, написали Inforoom.

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Чтобы создать Бякуя, японская компания по производству мороженого искала редкие ингредиенты по всему миру. Главным ингредиентом стал белый трюфель, выращенный в Альбе, Италия по цене примерно 15192 долларов США за килограмм. Кроме того, рецепт включает творог Пармиджано Реджано, известный своим выразительным вкусом. Третьим из "золотых" компонентов стал осадок из саке, побочный продукт производства сакэ.

Произведение искусства от известного шеф-повара

Стремясь создать уникальный вкус, японская компания пригласила к сотрудничеству Тадаеси Ямада, выдающегося шеф-повара известного ресторана в Осаке. Маэстро решил сочетать ароматы и вкусы как европейских, так и японских кулинарных традиций, что помогло создать единственный в своем роде продукт. Повару пришлось провести много кулинарных экспериментов, а в целом на работу было потрачено более 1,5 лет.

Напомним, недавно мы писали о том, что кофе существенно подорожал.

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