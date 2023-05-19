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Скільки коштує найдорожче морозиво у світі та з чого його готують (ВІДЕО)

19 травня 2023 20:44
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Найдорожче морозиво у світі коштує близько 7000 доларів за порцію
Компоненти Бякуя. Фото: скриншот з відео
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Нещодавно японська компанія з виробництва морозива створила морозиво з найдорожчих у світі рідкісних компонентів. Результат їхніх старань — морозиво Бякуя — коштує 6696 доларів за порцію. Завдяки шаленій дорожнечі страва вже потрапила у Книгу рекордів Гіннеса. 

Про морозиво, п’ять-сім порцій котрого можна перетворити на квартиру в Києві, написали Inforoom.

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Щоб створити Бякуя, японська компанія з виробництва морозива шукала рідкісні інгредієнти по всьому світу. Головним елементом став білий трюфель, вирощений в Альбі, Італія за ціною приблизно 15 192 доларів США за кілограм. Крім того, рецепт включає сир Парміджано Реджано, відомий своїм виразним смаком. Третім із "золотих" компонентів став осад із саке, побічний продукт виробництва саке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Витвір мистецтва від відомого шеф-кухаря

Прагнучи створити унікальний смак, японська компанія запросила до співробітництва Тадаєсі Ямада, видатного шеф-кухаря відомого ресторану в Осаці. Маестро вирішив поєднати аромати та смаки як європейських, так і японських кулінарних традицій, що допомогло створити єдиний у своєму роді продукт. Кухареві довелося провести багато кулінарних експериментів, а в цілому на роботу було витрачено понад 1,5 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що кава суттєво подорожчала.

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Також ми писали про корисні властивості полуниці, адже не всі знають що ця ягода мало не лікує.

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