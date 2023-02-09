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Сколько российских генералов погибли на войне в Украине: данные разведки Японии

9 февраля 2023 14:06
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько российских генералов погибли на войне в Украине: данные разведки Японии
В Украине гибнет большое количество российских офицеров с высокими званиями
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Более 20 генералов армии россии погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такая "военная неадекватность" и просчеты россии в войне против Украины вызывают озабоченность союзников россии, в частности, Китай и Индию.

Об этом сообщает издание NIKKAI со ссылкой на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

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"Невероятное" количество смертей среди генералов

После вторжения россии в Украину почти целый год назад нападения на военные и гражданские объекты привели к многочисленным смертям, а конца боевым действиям не видно. Однако аналитиков разведки заинтересовала одна конкретная часть погибших: количество российских генералов, погибших в конфликте.

Генералы командуют сотнями или тысячами солдат. Таким образом, большее количество всеобщих смертей свидетельствует о слабости армии.

В июне британские СМИ сообщили, что были убиты более 10 генералов. Однако Япония оценивает общее количество более 20 на основе разведданных, собранных в сотрудничестве с США и Европой.

Генерал в отставке Кийофуми Ивата, бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии подчеркнул, что количество смертей среди генералов "невероятно высоко". В США, например, почти не было погибших в боях офицеров столь высокого ранга.

Причины гибели генералов

Есть теория, что Украина могла нацелиться на этих командиров, отслеживая сигналы мобильных телефонов. С того времени москва запретила использование устройств.

Ивата объясняет необычайно высокое количество убитых генералов преимуществом украинских военных в кибервойне, что позволяет Киеву узнать их местонахождение, а также тактикой россии отправлять генералов в боевые действия.

"Смерть генерала ослабляет моральный дух войск", — сказал он.

В то же время высокопоставленный чиновник японской разведки рассказал изданию о другой возможной причине.

"В двух восточных регионах могут быть информаторы, передающие информацию Украине", — сказал чиновник, имея в виду Донецк и Луганск, значительная часть которых контролируется россией.

Беспокойство партнеров

По данным разведки, неполноценность вооружения российской армии, которая стала очевидна во время полномасштабного вторжения россии в Украину, может беспокоить Индию, получающую половину своего оружия из россии.

Отмечается, что Нью-Дели полагался на оружие из москвы еще с советских времен, в то время как США оказали военную помощь Пакистану, с которым Индия была в пограничном конфликте из-за региона Кашмир. Более 20% российского экспорта оружия приходится на Индию.

"Военная неадекватность", которую показала гибель российских генералов, как отмечается в публикации, может также вызвать беспокойство и в Пекине.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российская армия не достигла никаких целей, которые поставил в начале войны владимир путин. Попытка захватить весь Донбасс до апреля не имеет военной основы, это пропагандистский жест.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла в войне против Украины уже более 135 тысяч военных.

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