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Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

9 лютого 2023 14:06
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
В Україні гине велика кількість російських офіцерів з високими званнями
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Понад 20 генералів армії рф загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Така "військова неадекватність" та прорахунки росії у війні проти України викликають занепокоєння союзників росії, зокрема, Китай та Індію. 

Про це повідомляє видання NIKKAI із посиланням на дані розвідки Японії, отримані у співпраці із США та країнами Європи.

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"Неймовірна" кількість смертей серед генералів

Після вторгнення росії в Україну майже цілий рік тому напади на військові та цивільні об’єкти призвели до численних смертей, а кінця бойовим діям не видно. Однак аналітиків розвідки зацікавила одна конкретна частина загиблих: кількість російських генералів, загиблих у конфлікті.

Генерали командують сотнями чи тисячами солдатів. Таким чином, більша кількість загальних смертей свідчить про слабкість армії.

У червні британські ЗМІ повідомили, що було вбито понад 10 генералів. Однак Японія оцінює загальну кількість понад 20 на основі розвідданих, зібраних у співпраці зі США та Європою.

Генерал у відставці Кійофумі Івата, колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії наголосив, що кількість смертей серед генералів "неймовірно висока". У США, наприклад, майже не було загиблих у боях офіцерів такого високого рангу.

Причини загибелі генералів

Як зазначається у публікації, є теорія, що Україна могла націлитися на цих командирів, відстежуючи сигнали мобільних телефонів. Відтоді Москва заборонила використання пристроїв.

Івата пояснює незвичайно високу кількість убитих генералів перевагою українських військових у кібервійні, що дозволяє Києву дізнатися про їх місцезнаходження, а також тактикою росії відправляти генералів у бойові дії.

"Смерть генерала послаблює моральний дух військ", — сказав він.

Водночас високопоставлений чиновник японської розвідки розповів виданню про іншу можливу причину. 

"У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні", — сказав чиновник, маючи на увазі Донецьк і Луганськ, значна частина яких контролюється росією.

Занепокоєння партнерів

За даними розвідки, неповноцінність озброєння російської армії, яка стала очевидною під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, може непокоїти Індію, яка отримує половину своєї зброї з росії.

Наголошується, що Нью-Делі покладався на зброю з москви ще з радянських часів, у той час як США надали військову допомогу Пакистану, з яким Індія була в прикордонному конфлікті через регіон Кашмір. Понад 20% російського експорту зброї припадає на Індію.

"Військова неадекватність", яку показала загибель російських генералів, як зазначається у публікації, може також викликати занепокоєння і у Пекіні. 

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що російська армія не досягла жодних цілей, які поставив на початку війни володимир путін. Спроба захопити увесь Донбас до квітня не має військового підґрунтя, це пропагандистський жест.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила у війні проти України вже понад 135 тисяч військових

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