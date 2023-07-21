Следствие просит арестовать террориста Гиркина, — СМИ
Следственный комитет РФ предложил суду рассмотреть вопрос о помещении сторонника национализма и российского террориста Игоря Стрелкова в СИЗО. Гиркину инкриминируют обвинение в экстремизме.
Об этом сообщают российские СМИ.
Следствие просит ареста Гиркина
В сообщении говорится, что Стрелков был задержан на основании анализа его публичных высказываний и в данный момент проходит допрос.
Позже стало известно, что Гиркина привезли в Мещанский суд Москвы. При этом в базе московских судов появилась карточка дела Игоря Гиркина. Там сказано, что он обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.
Напомним, что 21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина.
По информации росСМИ, Гиркина забрали из дома около полудня. Правоохранители проводят в его квартире обыск. Жена террориста подтвердила информацию о его задержании.