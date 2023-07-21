Следствие просит арестовать террориста Гиркина, — СМИ

Международный террорист Игорь Гиркин. Фото: скриншот

Следственный комитет РФ предложил суду рассмотреть вопрос о помещении сторонника национализма и российского террориста Игоря Стрелкова в СИЗО. Гиркину инкриминируют обвинение в экстремизме.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что Стрелков был задержан на основании анализа его публичных высказываний и в данный момент проходит допрос.

Позже стало известно, что Гиркина привезли в Мещанский суд Москвы. При этом в базе московских судов появилась карточка дела Игоря Гиркина. Там сказано, что он обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Карточка дела Игоря Гиркина. Фото: росСМИ

Напомним, что 21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина.

По информации росСМИ, Гиркина забрали из дома около полудня. Правоохранители проводят в его квартире обыск. Жена террориста подтвердила информацию о его задержании.