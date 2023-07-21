Слідство просить заарештувати терориста Гіркіна, — ЗМІ

Міжнародний терорист Ігор Гіркін. Фото: скриншот

Слідчий комітет РФ запропонував суду розглянути питання про переміщення прихильника націоналізму та російського терориста Ігоря Стрєлкова у СІЗО. Гіркіну інкримінують звинувачення в екстремізмі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що Стрєлков був затриманий на підставі аналізу його публічних висловлювань і зараз проходить допит.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна привезли до Міщанського суду Москви. При цьому в основі московських судів з'явилася картка справи Ігоря Гіркіна. Там сказано, що його звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті.

Картка справи Ігоря Гіркіна. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що 21 липня російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна.

За інформацією росЗМІ, Гіркіна забрали з дому близько полудня. Правоохоронці проводять у його квартирі обшук. Дружина терориста підтвердила інформацію про його затримання.