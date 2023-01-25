Словакия хочет предоставить Украине танки: подробности

Ярослав Надь заявил, что Словакия готова предоставить Украине танки Т-72

Словакия может передать Украине советские танки Т-72, если союзники предложат замену. Также Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Позиция Словакии по передаче танков

"Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся", — рассказал словацкий министр.

В то же время напомнил, что Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72.

"Мы готовы их передать Украине хотя бы завтра, (если) мы получим необходимую поддержку от западных стран", — добавил чиновник.

Что известно о возможности передачи Словакией истребителей

Ярослав Надь заявил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

"Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", — сказал министр обороны Словакии на брифинге.

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

"Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты. — Ред.) именно Украине", — подчеркнул Надь.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

Читайте также: Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по поставкам оружия