Словаччина хоче надати Україні танки: подробиці

Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова надати Україні танки Т-72

Словаччина може передати Україні радянські танки Т-72, якщо союзники запропонують заміну. Також Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Позиція Словаччини щодо передачі танків

"Улітку 2022 року ми погодилися з Німеччиною, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 Leopard. У грудні 2022 року ми отримали лише один танк. Очікуємо, що у березні отримаємо ще два танки, і будемо отримувати їх кожного місяця, поки не отримаємо всі. Але про передачу Leopard від Словаччини Україні переговори не ведуться", — розповів словацький міністр.

Надь водночас нагадав, що Словаччина має на озброєнні 30 радянських танків T-72.

"Ми готові їх передати Україні хоч завтра, (якщо) ми отримаємо необхідну підтримку від західних країн", — додав посадовець.

Що відомо про можливість передачі Словаччиною винищувачів

Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", — сказав міністр оборони Словаччини на брифінгу.

Він додав, що уряд Словаччини буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати їх (літаки. — Ред.) саме Україні", — підкреслив Надь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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