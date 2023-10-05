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Словакия перестает оказывать Украине военную помощь: в чем причина

5 октября 2023 21:10
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Илья Рябинин
редактор
Словакия перестает оказывать Украине военную помощь: в чем причина
Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: Радио.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Ее решение связано с результатами парламентских выборов в стране, где победила пророссийско-популистская партия.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

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По словам ее пресс-секретаря Мартина Стрижинца, Чапутова согласилась с точкой зрения о нецелесообразности предоставлять пакет военной помощи на этапе смены правительства, которое потенциально будет иметь другой курс, чем действующий Кабмин.

"Решение по этому вопросу должно отражать результаты последних парламентских выборов", — сказал Стрижинец, комментируя позицию Чапутовой.

Отметим, что Чапутова отказалась оказывать Украине военную помощь из-за победы на парламентских выборах прокремлевской популистской партии Smer-SD, возглавляемой Робертом Фицо. Чапутова сказала, что в этом вопросе нужно уважать результаты выборов, на которых партия-победитель обещала, что не даст Украине "ни одного патрона".

В то же время сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Людовит Одор на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Гранаде заверил его в продолжении поддержки Украины.

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видения объединяют нас, и Украина  их часть. В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", — написал Одор в Twiiter.

Напомним, что ранее новый парламент Словакии прекратил предоставление Украине военной помощи. Перед этим победу Роберта Фицо в парламентских выборах Словакии и дальнейшую поддержку Украины Словакией прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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