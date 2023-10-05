Словакия перестает оказывать Украине военную помощь: в чем причина

Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: Радио.Свобода

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Ее решение связано с результатами парламентских выборов в стране, где победила пророссийско-популистская партия.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

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С чем связано решение

По словам ее пресс-секретаря Мартина Стрижинца, Чапутова согласилась с точкой зрения о нецелесообразности предоставлять пакет военной помощи на этапе смены правительства, которое потенциально будет иметь другой курс, чем действующий Кабмин.

"Решение по этому вопросу должно отражать результаты последних парламентских выборов", — сказал Стрижинец, комментируя позицию Чапутовой.

Отметим, что Чапутова отказалась оказывать Украине военную помощь из-за победы на парламентских выборах прокремлевской популистской партии Smer-SD, возглавляемой Робертом Фицо. Чапутова сказала, что в этом вопросе нужно уважать результаты выборов, на которых партия-победитель обещала, что не даст Украине "ни одного патрона".

В то же время сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Людовит Одор на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Гранаде заверил его в продолжении поддержки Украины.

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видения объединяют нас, и Украина — их часть. В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", — написал Одор в Twiiter.

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we've assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo — Ludovit Odor (@LudoOdorPM) October 5, 2023

Напомним, что ранее новый парламент Словакии прекратил предоставление Украине военной помощи. Перед этим победу Роберта Фицо в парламентских выборах Словакии и дальнейшую поддержку Украины Словакией прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.