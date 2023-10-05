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Словаччина припиняє надавати Україні військову допомогу: в чому причина

5 жовтня 2023 21:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Словаччина припиняє надавати Україні військову допомогу: в чому причина
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: Радіо.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Її рішення пов'язано з результатами парламентських виборів у країні, де перемогла проросійсько-популістська партія.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

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За словами прессекретаря президентки Мартіна Стрижинця, Чапутова погодилася з точкою зору про недоцільність надавати пакет військової допомоги на етапі зміни уряду, який потенційно матиме інший курс, ніж чинний Кабмін.

"Рішення з цього питання має відображати результати останніх парламентських виборів", — сказав Стрижинець, коментуючи позицію Чапутової.

Зазначимо, що Чапутова відмовилася надавати Україні військову допомогу через перемогу на парламентських виборах прокремлівської популістської партії Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо. Чапутова сказала, що у цьому питанні треба поважати результати виборів, на яких партія-переможець обіцяла, що не надасть Україні "жодного патрона".

Водночас сьогодні виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Людовіт Одор на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті в Гранаді запевнив його у продовженні підтримки України.

"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас, і Україна їхня частина. У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", — написав Одор у Twiiter.

Нагадаємо, що раніше новий парламент Словаччини припинив надання Україні військової допомоги. Перед цим перемогу Роберта Фіцо у парламентських виборах Словаччини та подальшу підтримку України Словаччиною прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

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