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Словакия беспокоится распространением российской дезинформации в стране

3 июня 2023 18:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Словакия беспокоится распространением российской дезинформации в стране
Президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство Словакии обеспокоено, что по стране все чаще распространяется российская дезинформация. Также в стране переживают, что предстоящие парламентские выборы могут ослабить поддержку Украины Словакией.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, передает Politico.

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Президент Словакии Зузана Чапутова сказала, что она обеспокоена распространением дезинформации в ее стране и тем, что предстоящие парламентские выборы могут ослабить поддержку Украины Словакией.

Она добавила, что "Словакия может вслед за Венгрией стать проблемным ребенком ЕС".

"Если популистские партии возглавят правительство осенью этого года, возможно, это будет больше похоже на внешнюю политику типа Виктора Орбана", — сказала Чапутова.

Напомним, 7 мая премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от своих обязанностей. Такое решение он принял из-за ослабления его кабинета, выполняющего временные обязанности до выборов в сентябре.

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