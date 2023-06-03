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Словаччина стурбована поширенням російської дезінформації у країні

3 червня 2023 18:08
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Словаччина стурбована поширенням російської дезінформації у країні
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Фото: google.com
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Уряд Словаччини стурбований, що країною все частіше шириться російська дезінформація. Також у країні хвилюються, що майбутні парламентські вибори можуть послабити підтримку України Словаччиною. 

Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова, передає Politico.

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Деталі

Президентка Словаччини Зузана Чапутова сказала, що вона стурбована поширенням дезінформації в її країні та тим, що майбутні парламентські вибори можуть послабити підтримку України Словаччиною.  

Вона додала, що "Словаччина може слідом за Угорщиною стати проблемною дитиною ЄС". 

"Якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, можливо, це буде більше схоже на зовнішню політику типу Віктора Орбана", — сказала Чапутова.

Нагадаємо, 7 травня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від своїх обов'язків. Таке рішення він ухвалив через послаблення його кабінету, який виконує тимчасові обов'язки до виборів у вересні.

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