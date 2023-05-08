Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения

Второй год подряд украинцы отмечают эту дату в условиях войны РФ против Украины. Фото: УНИАН

В День памяти и примирения, 8 мая, Украина чествует тех, кто во Второй мировой войне сражался с нацизмом и победил его, а также всех жертв той войны.

Как отмечают в Институте национальной памяти, этот день посвящен памяти более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба.

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Второй год подряд День памяти и примирения Украина отмечает в условиях полномасштабной войны, начатой Россией.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска по-прежнему обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Даже этой ночью враг цинично наносил ракетные удары по Украине.

Вторая мировая война 1939 - 1945

Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1939 по 1945 год, считалась до недавнего времени одним из самых кровавых и крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества. Участие в ней принимали более 60 государств. Боевыми действиями были охвачены Европа и Восточная Азия, Африка и Ближний Восток, Атлантика и Тихий океан.

Погибли от 50 до 85 миллионов человек. Украина была одним из основных полей сражений Второй мировой войны и пространством, где тоталитарные режимы — нацистский и советский — совершали массовые преступления.

День памяти и примирения в Украине. Фото: УНИАН

Война, которую начал Путин против Украины

Сейчас на украинской земле снова происходит уничтожение всего человеческого. Все достижения, которые годами оберегали и приумножали украинцы, российская орда просто хочет стереть навечно.

Но оккупанты ошибаются, украинцы никогда не сложат оружие! Да, сейчас гибнут многие наши сыновья и дочери. Их уже не вернешь. Но мы будем помнить о них вечно!

На данный момент окончательной цифры о погибших украинцев в этой войне нет. Есть только приблизительные данные.

Национальной полиции Украины удалось разыскать более 50% количества граждан, считавшихся пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения РФ. На сегодня подтверждены данные относительно 23 760 человек.

Отношение украинцев ко Второй мировой

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в январе 2023 года, 62% украинцев поддерживают празднование именно Дня памяти и примирения 8 мая.

Поддержка празднования 9 мая как Дня победы над нацизмом сократилась до 22%.

Также 62% считают, что необходимо чествовать всех погибших или пострадавших во Второй мировой войне.

Абсолютное большинство — 85% считает Советский Союз ответственным и сопричастным к решению Второй мировой войны.

День памяти и примирения – символ и лозунг. Фото: uinp.gov.ua

Символ Дня памяти и примирения

Символом памяти погибших в битвах со времен Первой мировой войны в мире признали цветок мака.

Визуальный образ мака памяти был разработан в 2014 году харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным по инициативе Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины.

Символ дня памяти и примирения. Фото: REUTERS

День памяти и примирения в Украине отмечается в соответствии с указом Президента Украины от 24 марта 2015 года, а также законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", вступившем в силу 21 мая 2015 года.

Напомним, всем призывающим Украину к переговорам советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил посмотреть видео из Бахмута Донецкой области. Российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить этот город.

Михаил Подоляк обнародовал видео в Twitter. При этом добавил, что это не кадры со времен Второй мировой войны, это видео снято прямо сейчас в XXI веке.