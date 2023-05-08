Сьогодні Україна відзначає День памʼяті та примирення

Другий рік поспіль українці відзначають цю дату в умовах війни РФ проти України. Фото: УНІАН

У День памʼяті та примирення, 8 травня, Україна вшановує тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни.

Як зазначають в Інституті національної пам'яті, цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу.

Читайте також:

Другий рік поспіль День пам’яті та примирення Україна відзначає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

24 лютого Президент РФ Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська досі обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Навіть цієї ночі ворог цинічно завдавав ракетних ударів по Україні.

Друга світова війна 1939 — 1945

Друга світова війна, яка тривала з 1939 до 1945 року, вважалася донедавна одним із найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. Участь у ній брали понад 60 держав. Бойовими діями були охоплені Європа та Східна Азія, Африка й Близький Схід, Атлантика і Тихий океан.

Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Україна була одним з основних полів битв Другої світової війни, і простором, де тоталітарні режими — нацистський і радянський — вчиняли масові злочини.

День пам'яті та примирення в Україні. Фото: УНІАН

Війна, яку розпочав Путін проти України

Зараз на українській землі знову відбувається нищення всього людського. Усі здобутки, які роками оберігали та примножували українці російська орда просто хоче стерти навічно.

Але окупанти помиляються, українці ніколи не складуть зброю! Так, зараз гинуть багато наших синів і дочок. Їх вже не повернеш. Але ми пам'ятатимемо про них вічно!

Наразі остаточної цифри про загиблих українців у цій війні немає. Є лише приблизні дані.

Національній поліції України вдалося розшукати понад 50% кількості громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ. Станом на сьогодні підтверджено дані щодо 23 760 осіб.

Ставлення українців до Другої світової

Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології в січні 2023 року, 62% українців підтримують відзначення саме Дня памʼяті та примирення 8 травня.

Підтримка відзначення 9 травня як Дня перемоги над нацизмом скоротилася до 22%.

Також 62% вважають, що необхідно вшановувати всіх, хто загинув чи постраждав у Другій світовій війні.

Абсолютна більшість — 85% вважає Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни.

День пам’яті і примирення — символ і гасло. Фото: uinp.gov.ua

Символ Дня пам'яті та примирення

Символом памʼяті за загиблими у битвах з часів Першої світової війни у світі визнанили квітку маку.

Візуальний образ маку памʼяті розробив у 2014 році харківський дизайнер Сергій Мішакін з ініціативи Українського інституту національної памʼяті та Національної телекомпанії України.

Символ Дня пам'яті та примирення. Фото: REUTERS

День пам'яті та примирення в Україні відзначається відповідно до указу Президента України від 24 березня 2015 року, а також закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який набув чинності 21 травня 2015 року.

Нагадаємо, усім, хто закликає Україну до переговорів, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував переглянути відео з Бахмута Донецької області. Російська армія зараз використовує усе наявнє озброєння, намагаючись повністю знищити це місто.

Михайло Подоляк оприлюднив відео у Twitter. При цьому додав, що це не кадри з часів Другої світової війни, це відео зняте просто зараз в XXI столітті.