Сегодня украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение
5 мая люди смогут увидеть редкое затемнение, лунное полутеневое. Следующее такое затмение на Земле можно будет увидеть в 2042 году.
Об этом сообщает Timeanddate.
Редкое затемнение
Сегодня, 5 мая, земляне смогут наблюдать редкое полутеневое лунное затмение.
Традиционно для этого явления, его можно будет увидеть в любой точке земного шара, но в некоторых регионах во время затемнения Луна будет восходить или садиться, так что жители этих частей планеты будут видеть ее не полностью.
Финальную часть затемнения можно увидеть и в Украине.
Когда смотреть в небо
Лунное затмение 5 мая начнется в 18:14 по киевскому времени.
Пик этого космического явления ожидается около 20:22, а завершится оно в 22:31.
Полутенное затемнение — очень редкое явление, в следующий раз его можно будет увидеть аж в 2042 году.
Напомним, что в текущем году жители Земли смогут увидеть еще одно лунное затмение (28 октября), а также солнечное затмение (14 октября).
Добавим, раньше мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.