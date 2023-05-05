​​​Сегодня украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение

Лунное затмение. Фото: Pixabay/Brian Garrity

5 мая люди смогут увидеть редкое затемнение, лунное полутеневое. Следующее такое затмение на Земле можно будет увидеть в 2042 году.

Об этом сообщает Timeanddate.

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Редкое затемнение

Сегодня, 5 мая, земляне смогут наблюдать редкое полутеневое лунное затмение.

Традиционно для этого явления, его можно будет увидеть в любой точке земного шара, но в некоторых регионах во время затемнения Луна будет восходить или садиться, так что жители этих частей планеты будут видеть ее не полностью.

Финальную часть затемнения можно увидеть и в Украине.

Когда смотреть в небо

Лунное затмение 5 мая начнется в 18:14 по киевскому времени.

Пик этого космического явления ожидается около 20:22, а завершится оно в 22:31.

Полутенное затемнение — очень редкое явление, в следующий раз его можно будет увидеть аж в 2042 году.

Напомним, что в текущем году жители Земли смогут увидеть еще одно лунное затмение (28 октября), а также солнечное затмение (14 октября).

Добавим, раньше мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.