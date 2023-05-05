​​​​​​​Сьогодні українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення

Місячне затемнення. Фото: Pixabay/Brian Garrity

5 травня люди зможуть побачити рідкісне затемнення, місячне напівтіньове. Наступне таке затемнення на Землі можна буде побачити аж 2042 року.

Про це повідомляє Timeanddate.

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Рідкісне затемнення

Сьогодні, 5 травня, земляни зможуть спостерігати рідкісне напівтіньове місячне затемнення.

Традиційно для цього явища, його можна буде побачити у будь-якій точці земної кулі, але у деяких регіонах під час затемнення Місяць сходитиме чи сідатиме, тож мешканці цих частин планети бачитимуть його не повністю.

Фінальну частину затемнення можна буде побачити і в Україні.

Коли дивитися у небо

Місячне затемнення 5 травня розпочнеться о 18:14 за київським часом.

Пік цього космічного явища очікується близько 20:22, а завершиться воно о 22:31.

Напівтіньове затемнення — дуже рідкісне явище, наступного разу його можна буде побачити аж 2042 року.

Нагадаємо, що цього року мешканці Землі зможуть побачити ще одне місячне затемнення (28 жовтня), а також сонячне затемнення (14 жовтня).

Додамо, раніше ми розповідали, на що чекати кожному знаку Зодіаку у травневе місячне затемнення 2023. Згідно з астрологією, місячні затемнення можуть мати великий вплив на наше життя.