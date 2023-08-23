Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Соловьев заскулил через передачу Украине F-16 и вспомнил о ядерной войне arrow

Соловьев заскулил через передачу Украине F-16 и вспомнил о ядерной войне

23 августа 2023 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Соловьев заскулил через передачу Украине F-16 и вспомнил о ядерной войне
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Кроме того, пригрозил применить ядерное оружие против украинцев.

Об этом пропагандист сказал в эфире своего телешоу.

Читайте также:

Что сказал Соловьев

По словам Соловьева, каждый взлет истребителя будут расцениваться как начало ядерной войны.

"Они решили F-16. Дали разрешение странам поставить. Ну, мы же сказали, что каждый взлет F-16 будем рассматривать как начало ядерной войны. Потому что мы не можем. Мы не собираемся разбираться: он залетел с ядерным оружием или нет. Это самолеты, заключенные под то, чтобы нести на себе ядерное оружие", — заявил Соловьев.

В ответ на использование F-16 пропагандист откровенно пригрозил применить ядерное оружие против Украины. Он утверждает, что оно будет "работать" не только на местах взлета самолетов.

"Наш ответ: мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие на местах взлета F-16. И не только", — истерически сказал Соловьев.

Напомним, Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

Также мы писали, что истребители передадут и Нидерланды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз