Соловьев заскулил через передачу Украине F-16 и вспомнил о ядерной войне

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Кроме того, пригрозил применить ядерное оружие против украинцев.

Об этом пропагандист сказал в эфире своего телешоу.

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Что сказал Соловьев

По словам Соловьева, каждый взлет истребителя будут расцениваться как начало ядерной войны.

"Они решили F-16. Дали разрешение странам поставить. Ну, мы же сказали, что каждый взлет F-16 будем рассматривать как начало ядерной войны. Потому что мы не можем. Мы не собираемся разбираться: он залетел с ядерным оружием или нет. Это самолеты, заключенные под то, чтобы нести на себе ядерное оружие", — заявил Соловьев.

В ответ на использование F-16 пропагандист откровенно пригрозил применить ядерное оружие против Украины. Он утверждает, что оно будет "работать" не только на местах взлета самолетов.

"Наш ответ: мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие на местах взлета F-16. И не только", — истерически сказал Соловьев.

Напомним, Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

Также мы писали, что истребители передадут и Нидерланды.