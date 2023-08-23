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Соловйов заскиглив через передачу Україні F-16 й згадав про ядерну війну

23 серпня 2023 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Соловйов заскиглив через передачу Україні F-16 й згадав про ядерну війну
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через надання Україні винищувачів F-16. Окрім цього, пригрозив застосувати ядерну зброю проти українців. 

Про це пропагандист сказав у ефірі свого телешоу. 

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Що сказав Соловйов

За словами Соловйова, кожен зліт винищувача розцінюватимуть, як початок ядерної війни. 

"Вони вирішили F-16. Дали дозвіл країнам поставити. Ну, ми ж сказали, що кожен зліт F-16 розглядатимемо як початок ядерної війни. Тому що ми не можемо. Ми не збираємося розбиратися: він залетів із ядерною зброєю або ні. Це літаки, які ув'язнені під те, щоб нести на собі ядерну зброю", — заявив Соловйов. 

У відповідь на використання F-16 пропагандист відкрито пригрозив застосувати ядерну зброю проти України. Він стверджує, що вона "працюватиме" не лише на місцях зльоту літаків. 

"Наша відповідь: ми будемо змушені застосувати тактичну ядерну зброю на місцях зльоту F-16. І не тільки", — істерично сказав Соловйов.

Нагадаємо, Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.

Також ми писали, що винищувачі Україні передадуть Нідерланди. 

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