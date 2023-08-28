"Наследники великой страны": Папа Римский заговорил о "величии" РФ

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они "наследники великой страны" и призвал никогда об этом не забывать. Свою речь он сказал во время Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа.

Об этом говорится на сайте службы архиепархии Божией Матери в Москве.

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Как известно, Франциск отметил якобы определяющую роль Петра I, Екатерины II и других императоров РФ. С этой целью он призвал молодежь не забывать о своем "историческом наследии".

"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки — России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — сказал Папа Римский.

Напомним, недавно стало известно о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид намерен помочь в организации встречи между лидером Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Предварительно президент ОАЭ сделает это по просьбе Папы Римского Франциска.