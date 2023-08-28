Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Наследники великой страны": Папа Римский заговорил о "величии" РФ arrow

"Наследники великой страны": Папа Римский заговорил о "величии" РФ

28 августа 2023 17:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Наследники великой страны": Папа Римский заговорил о "величии" РФ
Папа Римский Франциск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они "наследники великой страны" и призвал никогда об этом не забывать. Свою речь он сказал во время Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа.

Об этом говорится на сайте службы архиепархии Божией Матери в Москве.

Читайте также:

Что сказал Папа Римский

Как известно, Франциск отметил якобы определяющую роль Петра I, Екатерины II и других императоров РФ. С этой целью он призвал молодежь не забывать о своем "историческом наследии".

"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки — России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — сказал Папа Римский.

Напомним, недавно стало известно о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид намерен помочь в организации встречи между лидером Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Предварительно президент ОАЭ сделает это по просьбе Папы Римского Франциска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз