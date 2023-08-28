"Спадкоємці великої країни": Папа Римський заговорив про "велич" РФ

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати. Свою промову він сказав під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Про це йдеться на сайті служби архиєпархії Божої Матері в Москві.

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Як відомо, Франциск наголосив на нібито визначальній ролі Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ. З цією метою він закликав молодь не забувати про свою "історичну спадщину".

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки — Росії, йдіть вперед із цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — сказав Папа Римський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що президент ОАЕ Мухаммед бен Заїд має намір посприяти в організації зустрічі між лідером України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Попередньо, президент ОАЕ зробить це на прохання Папи Римського Франциска.