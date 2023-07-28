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Вспышка кори в Татарстане: сколько случаев зафиксировали с начала года

28 июля 2023 17:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вспышка кори в Татарстане: сколько случаев зафиксировали с начала года
Прививка от кори. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В русском Татарстане продолжается вспышка кори. С начала года там зафиксировали более 80 случаев заболевания, из них почти половина дети.

Об этом сообщают росСМИ.

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"На сегодняшний день в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей", — говорит санитрный врач Любовь Авдонина.

Отмечается, что подавляющее большинство инфицированных корью — 41 человек — иностранцы. Среди них — 33 человека — прибыли из Таджикистана.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 28 июля в Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

Добавим, что также 28 июля в российском городе Таганрог раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что в близлежащих домах вылетели окна, а над местом сразу поднялся столб густого черного дыма.

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